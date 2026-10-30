Vídeo: assaltante invade lanchonete e agride cliente

Uma lanchonete no bairro Carneirinhos, em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, foi alvo de um assalto que foi realizado na madrugada desta quinta-feira (29/10). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o assaltante agrediu um cliente, ameaçou a funcionária do balcão e levou R$ 168 de dinheiro em espécie do caixa e um celular.

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Em um vídeo gravado por câmeras de seguranças do local, é possível ver o momento em que um homem encapuzado adentra o estabelecimento com as mãos por baixo da roupa, simulando estar armado. De acordo com a PMMG, o criminoso ordenou a entrega dos pertences de um cliente, ao dizer que não tinha bens de valor, o suspeito desferiu um golpe no freguês.

O suspeito fez ameaças contínuas contra a atendente e relatou não ter medo do sistema prisional, afirmando que retornaria para matá-la caso fosse preso.

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Fuga a pé

Segundo a PM, o suspeito fugiu a pé pela avenida Getúlio Vargas, sentido bairro Santa Bárbara. Após examinar câmeras e circuitos de imagens de segurança, o autor foi identificado e já é conhecido no meio policial. Ele segue procurado, mas ainda não foi encontrado pela polícia.