Assine
overlay
Início Gerais
JOÃO MONLEVADE

Vídeo: assaltante invade lanchonete e agride cliente

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (29/10) em João Monlevade; suspeito levou R$ 168 e um celular

Publicidade
Carregando...
MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
30/10/2026 10:36

compartilhe

×
Imagem da câmera de segurança do estabelecimento
Assaltante invade lanchonete em João Monlevade, região Central de Minas Gerais, e leva R$ 168 em dinheiro em espécie e um celular crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma lanchonete no bairro Carneirinhos, em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, foi alvo de um assalto que foi realizado na madrugada desta quinta-feira (29/10). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o assaltante agrediu um cliente, ameaçou a funcionária do balcão e levou R$ 168 de dinheiro em espécie do caixa e um celular.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um vídeo gravado por câmeras de seguranças do local, é possível ver o momento em que um homem encapuzado adentra o estabelecimento com as mãos por baixo da roupa, simulando estar armado. De acordo com a PMMG, o criminoso ordenou a entrega dos pertences de um cliente, ao dizer que não tinha bens de valor, o suspeito desferiu um golpe no freguês. 

O suspeito fez ameaças contínuas contra a atendente e relatou não ter medo do sistema prisional, afirmando que retornaria para matá-la caso fosse preso.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fuga a pé

Segundo a PM, o suspeito fugiu a pé pela avenida Getúlio Vargas, sentido bairro Santa Bárbara. Após examinar câmeras e circuitos de imagens de segurança, o autor foi identificado e já é conhecido no meio policial. Ele segue procurado, mas ainda não foi encontrado pela polícia.

Tópicos relacionados:

assalto joao-monlevade pmmg regiao-central

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay