Assine
overlay
Início Gerais
CENTRO-OESTE DO ESTADO

Motorista de picape morre em acidente com caminhão na MG-050

Batida ocorreu na tarde desta quinta-feira (29), em Pimenta, no Centro-Oeste mineiro. Condutor do caminhão teve ferimentos leves

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/10/2026 19:01 - atualizado em 29/10/2026 19:55

compartilhe

×
Acidente aconteceu no Km 226 da rodovia MG-050
Acidente aconteceu no Km 226 da rodovia MG-050 crédito: CBMMG

O motorista de uma picape, de 55 anos, morreu em um acidente envolvendo um caminhão na tarde desta quinta-feira (29/10), na rodovia MG-050, na altura do quilômetro 226, em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 13h. O motorista da picape ficou preso às ferragens e teve a morte constatada ainda no local. O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves.

Leia Mais

Os bombeiros do Pelotão de Formiga realizaram o desencarceramento da vítima após os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o atendimento da ocorrência, a rodovia ficou totalmente interditada. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay