Motorista de picape morre em acidente com caminhão na MG-050

O motorista de uma picape, de 55 anos, morreu em um acidente envolvendo um caminhão na tarde desta quinta-feira (29/10), na rodovia MG-050, na altura do quilômetro 226, em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 13h. O motorista da picape ficou preso às ferragens e teve a morte constatada ainda no local. O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves.

Os bombeiros do Pelotão de Formiga realizaram o desencarceramento da vítima após os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante o atendimento da ocorrência, a rodovia ficou totalmente interditada. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.