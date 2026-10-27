Celebridades e TV
Aos 79 anos, Nuno Leal Maia fala sobre longevidade e questiona valorização de atores veteranos na TV
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Nuno Leal também fez novelas como "Vamp", de 1991, "Pedra sobre Pedra", de 1992, e "História de Amor", de 1995. Entre 1999 e 2006, conquistou uma nova geração de espectadores como o professor Paulo Pasqualete, de "Malhação". No cinema, atuou em filmes como "O Beijo da Mulher-Aranha", de 1985, e "Tainá - A Origem", de 2013. Foto: Reprodução/TV Globo
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Na vida pessoal, é casado desde 2001 com a atriz Mônica Camillo e não tem filhos. Sua última participação na TV aberta foi em um episódio de "Malhação: Intensa como a Vida", em 2013. De 2017 a 2019, trabalhou na série "Juacas", para o Disney Channel Brasil. Foto: Reprodução/Instagram