Dermatologista indica cuidados para a pele antes do verão

Faltando poucos meses para a chegada do verão, a busca por tratamentos estéticos e pela melhora da qualidade da pele costuma se intensificar nos consultórios de todo o país. Profissionais da área destacam que, para quem deseja exibir uma pele firme e iluminada nas tão aguardadas festas e férias de final de ano, o momento de agir é agora.

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De acordo com a dermatologista Juliana Fontan (CRM-PE 15198/RQE 136), os bioestimuladores de colágeno despontam como um dos tratamentos mais buscados da temporada, graças à sua capacidade de tratar a flacidez. “O planejamento é tudo quando falamos em qualidade de pele. Quando começamos a estimular a produção de colágeno meses antes do verão, damos ao organismo tempo para responder ao tratamento de forma natural e fisiológica. Geralmente, vejo que os resultados ficam mais evidentes após o terceiro mês do tratamento. Por isso, setembro costuma ser o período mais adequado para realizá-lo”, explica Dra. Juliana.

Uma das opções de bioestimulador presentes no mercado é Sculptra, que apresenta o melhor perfil de segurança do mercado e é o único com ação regenerativa completa. Isso significa que, ao estimular a produção de colágeno e elastina, o tratamento melhora a qualidade da pele, ao restaurar a firmeza e sustentação perdidas ao longo do tempo.

O influenciador Theodoro (@theodoro), que compartilha sua jornada de cuidados com a pele nas redes sociais, usa Sculptra e aprova. “Eu sempre destaco a importância de se cuidar, meu amor. E, para ter aquela pele firme, saudável e regenerada, pronta para aproveitar o verão daqui a alguns meses, o meu segredo é: bioestimulador de colágeno. Desde que comecei a usar Sculptra®, percebi uma diferença enorme. É um investimento na minha autoestima que me faz sentir incrível na minha própria pele”, comenta.

Sinergia perfeita: a associação com o ácido hialurônico injetável

Embora a bioestimulação de colágeno seja o pilar fundamental no tratamento da flacidez, Dra. Juliana conta que os resultados podem ficar ainda mais completos por meio de protocolos combinados. É nesse contexto que pode entrar a associação estratégica com o ácido hialurônico injetável, criando uma abordagem global que possibilita atender a diferentes necessidades da pele, muitas vezes em um mesmo plano de tratamento.

Esses dois tratamentos exercem papéis distintos, porém complementares, como detalha Dra. Juliana. “O bioestimulador age diretamente na melhoria progressiva da flacidez da pele. Paralelamente, o ácido hialurônico injetável é mais versátil e pode ser usado para diversos objetivos estéticos, como recuperar a perda de volume e hidratação, suavizar linhas de expressão e rugas, ou simplesmente realçar pontos do rosto que o paciente, sempre com muita naturalidade”, detalha a dermatologista.

Entre as opções disponíveis no mercado, a linha Restylane se destaca por redefinir contornos e melhorar a qualidade da pele, entregando resultados naturais, imediatos e com segurança.

Com um portfólio abrangente, a linha reúne soluções indicadas para diferentes necessidades estéticas. Restylane Lyft é indicado para projeção e estrutura; Restylane Defyne para contorno e definição; Restylane Lidocaine para preencher linhas de expressão e rugas; Restylane Kysse para volumização e definição dos lábios; e Restylane Shaype para projeção e contorno do queixo. Complementando o portfólio, Restylane Skinboosters é indicado para quem busca melhora da qualidade da pele, promovendo hidratação e auxiliando na melhora do tom, da textura, da maciez, das linhas finas, rugas, cicatrizes de acne e poros.

O cuidado diário com a pele também é importante

Para além dos procedimentos estéticos injetáveis, manter uma rotina disciplinada em casa também é importante. Passos básicos como limpeza adequada, hidratação e proteção solar formam a base de uma pele saudável e protegida para a chegada do verão. Porém, para quem deseja ir além disso, Dra. Juliana aponta que é possível investir em produtos que tragam formulações com ativos diferenciados.

“Um grande destaque são os peptídeos, que vêm ganhando cada vez mais espaço por atuarem na comunicação celular, ajudando a pele a se regenerar de maneira muito mais eficiente. Isso porque, entre muitas funções, eles podem ajudar a formar proteínas como o colágeno e a elastina, que são essenciais para conferir mais firmeza à pele”, informa a dermatologista.

Um exemplo é a marca de skincare regenerativo Alastin. Alguns de seus produtos são formulados com a exclusiva Tecnologia TriHex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele.

Estudos já demonstram, inclusive, que a associação de Sculptra com o sérum facial Alastin Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior firmeza. O produto ainda ameniza as rugas e melhora a textura da pele, promovendo uma aparência mais jovem.

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Vale lembrar que Sculptra e Restylane devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis. E, antes de usar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista.

