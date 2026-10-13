Tom Zé faz 90 anos: a trajetória do inventivo compositor e cantor baiano

A relação de Tom Zé com a música começou ainda na infância, quando ouvia Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, o samba de roda e os cantores que se destacavam no rádio. Em 1962, mudou-se para Salvador e ingressou na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, onde estudou com professores ligados à vanguarda musical. Ele também participou do Grupo de Compositores da Bahia, aproximando-se de experiências que ultrapassavam os limites tradicionais da música popular. A formação acadêmica se torna Foto: Arquivo Pessoal