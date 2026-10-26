Motorista morre preso às ferragens e três pessoas ficam feridas na BR-458

Um homem morreu em um acidente entre dois carros na tarde desse domingo (25/10) na BR-458, na altura do km 175, no distrito de Vale Verde de Minas, em Ipaba, no Vale do Aço. A vítima conduzia um Fiat Uno e ficou presa às ferragens. A morte foi constatada no local.

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A colisão envolveu o Uno e uma Toyota Hilux, que ocupada por três pessoas: um homem, uma mulher e uma criança de 2 anos. Os três foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local para os trabalhos de investigação.

Enquanto aguardavam a chegada do perito, os bombeiros precisaram desobstruir a pista após a queda de uma árvore nas proximidades do acidente.

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Após a perícia, os bombeiros retiraram o corpo das ferragens e o entregaram à funerária.