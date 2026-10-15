Encontro debate Odontologia do Esporte em SP

Associação Brasileira de Odontologia do Estado de São Paulo (ABO-SP), em parceria com a Galotti Sports, realiza em 14 de novembro de 2026, em São Paulo, o I Encontro Multidisciplinar de Odontologia do Esporte. Com carga horária de nove horas, o evento será realizado nos formatos presencial e on-line e reunirá profissionais e estudantes para discutir a atuação odontológica no contexto esportivo.

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Reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) como especialidade desde 2015, a Odontologia do Esporte abrange a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de problemas de saúde bucal relacionados à prática esportiva. A atuação inclui avaliação odontológica dos atletas, prevenção e atendimento de traumas orofaciais, orientação sobre o uso de protetores bucais e análise de medicamentos que possam interferir em exames antidoping.

“O cuidado odontológico precisa fazer parte da preparação do atleta. A saúde bucal está ligada à saúde geral, à prevenção de lesões e à qualidade de vida. Quando o cirurgião-dentista trabalha em conjunto com os demais profissionais da equipe, o atleta recebe um cuidado mais completo e adequado às exigências de cada modalidade”, afirma Marcelo Galotti, coordenador do curso de Odontologia do Esporte da ABO-SP.

A especialidade integra o trabalho de equipes multidisciplinares, que podem reunir profissionais de medicina esportiva, fisioterapia, nutrição, psicologia e educação física, entre outras áreas. O acompanhamento considera as necessidades de cada atleta, profissional ou amador, de acordo com a modalidade praticada e as demandas de sua preparação.

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Além de promover o encontro, a ABO-SP oferece curso de especialização em Odontologia do Esporte, com formação teórico-clínica e conteúdo voltado à integração com outras áreas da saúde. A programação do evento permitirá aos participantes conhecer diferentes aspectos da especialidade e acompanhar discussões sobre o atendimento odontológico no esporte.