Cosmetóloga oferece dois cursos de autocuidado em BH nesta quarta-feira

A cosmetóloga natural Roseli Siqueira estará na capital mineira nesta quarta-feira (28/10), onde promoverá dois cursos de autocuidado.

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Os cursos - às 10h30 e às 14h - serão uma oportunidade de compartilhar seus conhecimentos acerca de produtos e tratamentos para a pele. As aulas serão no Royal Collection Savassi.

Entre suas clientes estão personalidades como as apresentadoras Carolina Ferraz e Isabella Fiorentino, as modelos Alessandra Ambrosio e Raica Oliveira e as cantoras Fafá de Belém e Luciana Mello.

Roseli Siqueira combina ingredientes naturais e ativos biotecnológicos em formulações próprias, aliando pesquisa, inovação e sofisticação aos cuidados com a pele.

Em Belo Horizonte, as participantes terão contato com os conhecimentos que fazem parte do trabalho da cosmetóloga e poderão conhecer novidades de sua marca. A proposta é apresentar sua abordagem de cuidados com a pele, que combina técnicas manuais e produtos autorais.



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SERVIÇO

Aulas de autocuidado com Roseli Siqueira

Data: 28 de outubro

Horários: 10h30 e 14h

Local: Royal Collection Savassi

Endereço: Rua Alagoas, 699 — Belo Horizonte

