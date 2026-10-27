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SAÚDE E BELEZA DA PELE

Cosmetóloga oferece dois cursos de autocuidado em BH nesta quarta-feira

Os cursos - às 10h30 e às 14h - serão uma oportunidade de compartilhar seus conhecimentos acerca de produtos e tratamentos para a pele

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Repórter
27/10/2026 08:15 - atualizado em 27/10/2026 08:15

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Roseli Siqueira, cosmetóloga natural
Roseli Siqueira, cosmetóloga natural crédito: Arquivo pessoal

A cosmetóloga natural Roseli Siqueira estará na capital mineira nesta quarta-feira (28/10), onde promoverá dois cursos de autocuidado. 

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Os cursos - às 10h30 e às 14h - serão uma oportunidade de compartilhar seus conhecimentos acerca de produtos e tratamentos para a pele. As aulas serão no Royal Collection Savassi. 

Entre suas clientes estão personalidades como as apresentadoras Carolina Ferraz e Isabella Fiorentino, as modelos Alessandra Ambrosio e Raica Oliveira e as cantoras Fafá de Belém e Luciana Mello.

Roseli Siqueira combina ingredientes naturais e ativos biotecnológicos em formulações próprias, aliando pesquisa, inovação e sofisticação aos cuidados com a pele.

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Em Belo Horizonte, as participantes terão contato com os conhecimentos que fazem parte do trabalho da cosmetóloga e poderão conhecer novidades de sua marca. A proposta é apresentar sua abordagem de cuidados com a pele, que combina técnicas manuais e produtos autorais.

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SERVIÇO

Aulas de autocuidado com Roseli Siqueira

Data: 28 de outubro
Horários: 10h30 e 14h
Local: Royal Collection Savassi
Endereço: Rua Alagoas, 699 — Belo Horizonte

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beleza cosmetologia pele saude tratamento

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