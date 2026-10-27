Cosmetóloga oferece dois cursos de autocuidado em BH nesta quarta-feira
Os cursos - às 10h30 e às 14h - serão uma oportunidade de compartilhar seus conhecimentos acerca de produtos e tratamentos para a pele
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A cosmetóloga natural Roseli Siqueira estará na capital mineira nesta quarta-feira (28/10), onde promoverá dois cursos de autocuidado.
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Os cursos - às 10h30 e às 14h - serão uma oportunidade de compartilhar seus conhecimentos acerca de produtos e tratamentos para a pele. As aulas serão no Royal Collection Savassi.
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Entre suas clientes estão personalidades como as apresentadoras Carolina Ferraz e Isabella Fiorentino, as modelos Alessandra Ambrosio e Raica Oliveira e as cantoras Fafá de Belém e Luciana Mello.
Roseli Siqueira combina ingredientes naturais e ativos biotecnológicos em formulações próprias, aliando pesquisa, inovação e sofisticação aos cuidados com a pele.
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Em Belo Horizonte, as participantes terão contato com os conhecimentos que fazem parte do trabalho da cosmetóloga e poderão conhecer novidades de sua marca. A proposta é apresentar sua abordagem de cuidados com a pele, que combina técnicas manuais e produtos autorais.
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SERVIÇO
Aulas de autocuidado com Roseli Siqueira
Data: 28 de outubro
Horários: 10h30 e 14h
Local: Royal Collection Savassi
Endereço: Rua Alagoas, 699 — Belo Horizonte