Corpora lança site de captação de pacientes para psicólogos

A Corpora, plataforma all-in-one para psicólogos, anunciou o lançamento da Primeira Sessão, site voltado à divulgação de profissionais e à captação de pacientes para atendimento online. Disponível em primeirasessao.com, a iniciativa permite que pessoas encontrem psicólogos a partir das questões que desejam trabalhar em terapia, do público atendido, da abordagem e da disponibilidade de horários.

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Para os profissionais, o diferencial está na integração entre divulgação e gestão do consultório. Ao escolher um psicólogo, o paciente é direcionado ao corpora.bio, página de agendamento vinculada à agenda que o profissional já utiliza na Corpora. Os horários oferecidos correspondem à disponibilidade configurada para atendimento online, concentrando a marcação e o acompanhamento das sessões no mesmo sistema.

Os perfis apresentam informações como formação, abordagem, públicos atendidos, queixas trabalhadas e duração da sessão. Também podem incluir vídeo de apresentação e contato por WhatsApp. Segundo a empresa, a proposta é oferecer elementos para que a pessoa conheça o trabalho do psicólogo antes de agendar, aproximando a busca por atendimento das informações que o profissional considera relevantes sobre sua prática.

A publicação do perfil depende de verificações de identidade, registro profissional e contatos. A Corpora informa que confere o CRP no Cadastro Nacional do Conselho Federal de Psicologia e exige CPF, e-mail e WhatsApp verificados. O profissional também precisa manter o perfil preenchido e horários disponíveis para agendamento online.

A participação está incluída na assinatura do Plano Profissional, sem contratação separada da divulgação e sem comissão sobre as sessões. O psicólogo configura o valor e a duração do atendimento e pode retirar o perfil do ar quando desejar.

“A proposta é aproximar o psicólogo de quem está procurando atendimento e conectar essa procura à organização do consultório. O profissional apresenta seu trabalho, define seus horários e recebe os agendamentos na agenda que já utiliza. A divulgação passa a fazer parte da rotina de gestão, preservando sua autonomia sobre o atendimento”, afirma Josué Alós, cofundador da Corpora.

Outro aspecto destacado pela empresa é a forma de apresentação dos resultados. O valor da sessão pode ser informado no perfil, mas não funciona como filtro ou critério de ordenação da busca. A ordem dos profissionais varia entre as visitas, enquanto a pesquisa considera características do atendimento e disponibilidade.

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Dentro da Corpora, os psicólogos podem acompanhar indicadores de exposição e interesse, incluindo visualizações do perfil, interações com o vídeo, cliques para conversar ou agendar e sessões efetivamente marcadas. Esses dados permitem observar o movimento gerado pelo novo canal e distinguir o interesse inicial dos agendamentos concluídos.