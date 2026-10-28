Pix por aproximação acirra disputa com cartões

O Pix por aproximação entrou em uma nova etapa. Desde 1º de outubro, deixou de existir o teto específico de R$ 500 por transação. Agora, o pagamento pode superar esse valor, desde que respeite os limites definidos para a conta e as regras de segurança da instituição financeira. O Banco Central também determinou que os bancos ofereçam ferramentas para o cliente administrar esses limites no aplicativo.

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A mudança aproxima ainda mais a experiência do Pix daquela já conhecida nos cartões por aproximação. O consumidor encosta o celular ou relógio compatível na maquininha, confere os dados e autoriza o pagamento. A modalidade usa tecnologia NFC e pode funcionar pelo aplicativo do banco ou por carteiras digitais compatíveis.

Para o empresário e investidor Otávio Fakhoury, a retirada do teto específico amplia o potencial econômico da modalidade. “Até aqui, o Pix por aproximação estava mais restrito às compras de menor valor. Quando esse teto desaparece, ele passa a disputar uma parcela maior do consumo presencial e entra de forma mais direta no terreno onde hoje predominam os cartões.”

O Pix já tem escala. Segundo os dados do Banco Central, divulgados agora no fim de outubro, o Pix registrou crescimento de quase vinte por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 44 bilhões de transações, equivalentes a 55% de todas as movimentações do país, em apenas seis anos de existência. Agora, a possibilidade de realizar transações acima de R$ 500 pode acelerar esse crescimento, ao permitir compras de maior valor e ampliar a participação do Pix em relação a outros meios de pagamento.

O Pix por aproximação deve competir diretamente com o cartão de débito. “O débito é o segmento mais exposto porque a lógica econômica é parecida: o dinheiro sai da conta do consumidor no momento da compra. Por isso, acredito que essa modalidade deve aumentar a competição sobre parte importante das transações à vista”, diz Fakhoury.

O fim do limite de R$ 500 no Pix por aproximação também pode favorecer o fluxo de caixa do varejo. À medida que o Pix ganha peso nas vendas, o comerciante passa a ter mais alternativas para comparar custos e negociar condições com bancos, adquirentes e outros participantes da cadeia de pagamentos.

Isso não significa que receber Pix seja sempre gratuito. Pessoas jurídicas podem pagar tarifas, dependendo do contrato com a instituição financeira. Mas a expansão de uma alternativa de pagamento que pode ter custos menores tende a aumentar o poder de negociação do comerciante e a pressão competitiva sobre os demais meios de pagamento.

Esse movimento também atinge as adquirentes, empresas responsáveis pela infraestrutura das maquininhas e pela captura das operações com cartões. Uma migração relevante de pagamentos com cartão de débito para o Pix pode pressionar as receitas ligadas às transações tradicionais. Por outro lado, essas empresas podem incorporar o Pix às maquininhas e ampliar a oferta de outros serviços aos lojistas.

Para Fakhoury, a transformação não deve ser vista apenas como perda de espaço de um participante para outro. “Quando surge um meio de pagamento mais eficiente, o mercado se reorganiza. Adquirentes e bancos não desaparecem, mas precisam oferecer outros serviços, reduzir custos e mostrar ao varejista por que continuam relevantes. É assim que a competição produz eficiência”, diz ele.

O avanço da modalidade também importa porque o consumidor já está acostumado a pagar por aproximação. Segundo o Banco Central, o pagamento por aproximação respondeu por 46% do número de transações com cartões de débito e por 57,7% das transações com cartões de crédito no primeiro semestre. O Pix passa, portanto, a disputar uma experiência que já faz parte do cotidiano do consumidor. A conveniência, porém, vem acompanhada da necessidade de controlar limites. O fim do teto de R$ 500 não significa que as transações sejam ilimitadas. Cada cliente continuará sujeito às regras de sua conta e poderá pedir aumento ou redução dos valores permitidos.



“A facilidade não pode eliminar a cautela. O consumidor não precisa manter um limite alto apenas porque a tecnologia permite pagar valores maiores. O ideal é ajustar o limite ao padrão real de gastos e reduzir a exposição em caso de perda ou roubo do aparelho”, alerta Fakhoury.



O Pix por aproximação ainda está longe de substituir os cartões em escala, até porque ele utiliza dinheiro disponível na conta. Já o cartão de crédito permite que o consumidor compre agora e pague depois, inclusive em parcelas. Portanto, o fim do teto aproxima o Pix da experiência de pagamento com cartão, mas não elimina, por si só, as vantagens do crédito.



Mas a retirada do teto específico elimina uma barreira importante. Se a modalidade ganhar adesão entre consumidores e lojistas, a consequência pode ir além da forma de encostar o celular na maquininha: pode alterar custos, receitas e poder de negociação em um mercado de pagamentos que já vinha sendo transformado pelo Pix. A concorrência no mercado de pagamentos poderá se intensificar a partir de 1º de julho de 2027

Pix Automático poderá ser utilizado em contas-salário



A nova norma do Banco Central viabilizará a realização de pagamentos por meio do Pix Automático a partir de contas-salário. A medida permitirá a adequação às regras recentemente estabelecidas para débitos automáticos interbancários vinculados a esse tipo de conta e ampliará as possibilidades de utilização pelos usuários.

Pix no crédito

Imagine comprar uma televisão de R$ 3 mil, sem ter esse dinheiro na conta, e pagar usando o Pix. É isso que o Pix no crédito permite fazer. O banco empresta o dinheiro, o lojista recebe o valor integral na hora e o consumidor paga depois, em parcelas. A modalidade já existe, mas estará sujeita a novas regras do Banco Central a partir de julho de 2027, o que poderá ampliar a concorrência com os cartões de crédito. Para os comerciantes, a mudança poderá representar redução nos custos de recebimento.

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Para o consumidor, porém, é importante avaliar os custos da operação. Ao contrário do Pix tradicional, o Pix no crédito é um empréstimo, geralmente com juros, que podem elevar o valor total da compra. Uma compra de R$ 3 mil, por exemplo, pode custar significativamente mais após a incidência dos encargos. Antes de contratar, é importante comparar as taxas e o valor total a ser pago ao banco.