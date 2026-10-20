Manifestação lá fora, drinks aqui dentro: vídeo mostra casal bebendo em bar de Paris em meio aos protestos
Imagens mostram dupla conversando ao lado de barricada em chamas enquanto governo estuda toque de recolher para conter atos na capital francesa
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Registros em vídeo flagraram um homem e uma mulher conversando e consumindo bebidas em um bar perto do Arco do Triunfo, no centro de Paris. A gravação ocorreu em 17 de outubro, em meio a manifestações violentas na capital francesa. Enquanto a dupla dialogava à mesa, uma lixeira ardia em chamas ao fundo. A área próxima ao monumento concentra os principais distúrbios registrados na cidade.
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A França enfrenta semanas seguidas de protestos. As mobilizações começaram com atos estudantis e ganharam a adesão de sindicatos, reunindo queixas contra a alta no custo de vida e no preço dos combustíveis. As ações nas ruas tornaram-se mais intensas, registrando saques a pequenos comércios e prédios incendiados. No sábado, 17 de outubro, as forças de segurança detiveram 2.400 pessoas.
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Origem e reivindicações do movimento
A onda inicial de manifestações começou em setembro, em escolas de ensino médio localizadas em subúrbios pobres ao norte de Paris. Os atos tinham como foco a revolta com a falta de professores e com as instalações precárias dos colégios. O movimento cresceu com rapidez e tomou proporção nacional.
A pauta nas ruas passou a confrontar a desigualdade, a insuficiência dos gastos públicos e a queda na qualidade dos serviços básicos. Essa crise ocorre em um período de transição política: o presidente Emmanuel Macron entra na reta final de seu mandato, com um cenário interno fragmentado e um eleitorado polarizado.
Governo propõe toque de recolher
Para conter o avanço dos atos violentos, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu realizou uma reunião de emergência voltada à definição de medidas de controle. Lecornu, que divide a gestão do governo francês com Macron, pediu na segunda-feira, 19 de outubro, que prefeitos de cidades afetadas adotem restrições de circulação.
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O chefe de governo busca implementar a medida com urgência. A respeito da iniciativa, o primeiro-ministro afirmou: "pedi aos prefeitos que decretassem vários toques de recolher nesta noite, toques de recolher parciais". Lecornu não detalhou quais municípios receberam a orientação para decretar o bloqueio.