Manifestação lá fora, drinks aqui dentro: vídeo mostra casal bebendo em bar de Paris em meio aos protestos

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Registros em vídeo flagraram um homem e uma mulher conversando e consumindo bebidas em um bar perto do Arco do Triunfo, no centro de Paris. A gravação ocorreu em 17 de outubro, em meio a manifestações violentas na capital francesa. Enquanto a dupla dialogava à mesa, uma lixeira ardia em chamas ao fundo. A área próxima ao monumento concentra os principais distúrbios registrados na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A França enfrenta semanas seguidas de protestos. As mobilizações começaram com atos estudantis e ganharam a adesão de sindicatos, reunindo queixas contra a alta no custo de vida e no preço dos combustíveis. As ações nas ruas tornaram-se mais intensas, registrando saques a pequenos comércios e prédios incendiados. No sábado, 17 de outubro, as forças de segurança detiveram 2.400 pessoas.

Leia Mais

Origem e reivindicações do movimento

A onda inicial de manifestações começou em setembro, em escolas de ensino médio localizadas em subúrbios pobres ao norte de Paris. Os atos tinham como foco a revolta com a falta de professores e com as instalações precárias dos colégios. O movimento cresceu com rapidez e tomou proporção nacional.

A pauta nas ruas passou a confrontar a desigualdade, a insuficiência dos gastos públicos e a queda na qualidade dos serviços básicos. Essa crise ocorre em um período de transição política: o presidente Emmanuel Macron entra na reta final de seu mandato, com um cenário interno fragmentado e um eleitorado polarizado.

Governo propõe toque de recolher

Para conter o avanço dos atos violentos, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu realizou uma reunião de emergência voltada à definição de medidas de controle. Lecornu, que divide a gestão do governo francês com Macron, pediu na segunda-feira, 19 de outubro, que prefeitos de cidades afetadas adotem restrições de circulação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O chefe de governo busca implementar a medida com urgência. A respeito da iniciativa, o primeiro-ministro afirmou: "pedi aos prefeitos que decretassem vários toques de recolher nesta noite, toques de recolher parciais". Lecornu não detalhou quais municípios receberam a orientação para decretar o bloqueio.