Um sonho embalado por Roberto e Erasmo

Todos nós temos sonhos. Alguns são grandes, daqueles que parecem quase impossíveis de alcançar. Outros são menores, como viajar, conquistar um emprego, ter a família unida. Independentemente do tamanho, todos têm algo em comum: dão sentido à nossa caminhada.

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E não existe idade para sonhar, o importante é não parar de ter sonhos e tentar torná-los realidade. Muitas vezes, sonhos nos dão coragem para levantar depois da queda e tentar mais uma vez.

Mas sonhar não significa apenas fechar os olhos e imaginar o que desejamos. Cada conquista exige esforço, paciência e, muitas vezes, algumas renúncias. O mais bonito de realizar um sonho não é chegar ao destino, porque a vida sem sonhos perde um pouco de sua beleza.

Tenho uma amiga, Renata Araújo, que conseguiu realizar seu sonho, ou está vivendo, por anos, a realização deste sonho. Empresária e psicanalista bem-sucedida, ela se tornou artista.

Renata herdou a facilidade da escrita da bisavó poetisa. Sempre gostou muito de ler, começou a escrever aos 9 anos. Aos 4, entrou para o balé clássico e, já crescida, foi para o jazz, fazendo parte do grupo profissional do Núcleo Artístico e depois do grupo do Maurício Tizumba.

Sempre gostou de música. Gravava fitas cassetes (alguém se lembra elas?) e ouvia com os pais, no carro. Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gal Costa, Roberto Carlos. Na adolescência, pensava em como interpretar músicas como “Bilhete”, sucesso na voz de Fafá de Belém.

Mas o sonho de cantar só se realizou aos 46 anos, quando Renata começou a fazer aulas com Sérgio Muradas. E se apaixonou. Como ela mesmo fala, a descoberta não é apenas da voz que sai, mas também daquela voz pulsante de dentro. As apresentações começaram num fim de ano, em pequeno show de alunos. No ano seguinte, apenas três se apresentaram, inclusive Renata. Desta vez, ela introduziu poesia e performance. Sua apresentação já tinha roteiro, uma identidade.

Renata Araújo foi convidada para fazer um show na “Modernos eternos”, quando o evento era realizado no Clube dos Caçadores. Nem tinha banda, mas organizou tudo e fez sucesso. Foi então que a amiga Micheliny Martins lhe sugeriu um show no Baretto, bar do Hotel Fasano, que acabara de ser inaugurado em BH.

Ela passou a se dedicar a apresentações mais intimistas a cada 15 dias, unindo poesia, performance, dança, interpretação e música no Baretto, com casa lotada. Depois, deu uma pausa e fez turnê por vários estados do país.

Renata sempre quis cantar “Cavalgada”, de Roberto e Erasmo Carlos. O professor Sérgio sugeriu um arranjo em tango. Encontrou-se com Roberto Carlos e contou que estava interpretando “Cavalgada” como um tango. Ele quis conhecer esta versão.

Chris Caldas fez o arranjo, Welbert Melo, do Café com Dança, criou a performance, Marinho Antunes fez o videoclipe. Entregou para o então produtor de Roberto, Leo Esteves, filho do Erasmo. Foi o suficiente para o projeto ser aprovado e acontecer.

Claro que o processo não foi da noite para o dia. Levou seis meses até tudo dar certo e estrear. Nesta quinta-feira, (22/10), Renata Araújo coroa seu sonho com o show “Atravessamento”, no Teatro Sesiminas, cantando músicas de Roberto e Erasmo Carlos, com direção de palco de Suely Machado, do Primeiro Ato.

Serão cinco atos – “Horizonte”, “Ruptura”, “Amor”, “Memória corpo” e “Vida” –, permeados por poemas. E terá uma canção autoral, “Pele”, que fala sobre a passagem das fases da vida e das marcas que ficam na pele.

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“ATRAVESSAMENTO”

Show de Renata Araújo. Quinta-feira (22/10), às 20h30, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos de R$ 60 a R$ 160, com vendas online na plataforma Sympla.

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.