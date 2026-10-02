Renata Araújo faz show com releituras de canções de Roberto e Erasmo Carlos

“Qualquer travessia tem algo difícil de nos ultrapassarmos.” Com esse questionamento, a cantoraRenata Araújo idealizou o show “Atravessamento”, que ela apresenta em Belo Horizonte no próximo dia 22 de outubro, no Teatro Sesiminas. O show homenageia o repertório de Roberto e Erasmo Carlos.

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A artista propõe no espetáculo a união entre música, interpretação e poesia. “Desde quando comecei a fazer shows, entendi que queria trazer um espetáculo. Como tenho a facilidade da escrita, o texto sempre foi uma extensão dessa expressão. Através do corpo, da música e da escrita, posso falar com o público”, afirma.

Entre clássicos como “As curvas da estrada de Santos” e “Mesmo que seja eu”, Renata recita poemas e textos escritos por ela, discutindo a memória e o que cada canção é capaz de despertar nas pessoas. “Quem sai de lá, sai revisitado pelas músicas. Cada uma vai tocar cada pessoa em um lugar diferente do meu. 'Olha' é uma música que eu sempre recordo muito do meu pai. Minha aposta é de poder tocar o outro de maneira construtiva e indagadora: sobre a passagem do tempo e as escolhas”, diz.

As interpretações de Renata não têm o objetivo de reproduzir fielmente as músicas de seus ídolos. “Acho muito interessante que, quando você revisita, você se apropria e entrega da sua maneira de sentir e ver aquela música”, comenta.

Revisitando a infância

Renata Araújo, que também é psicanalista, nomeou o espetáculo em referência a essa área de atuação. “O atravessamento faz parte de um processo analítico de você poder apropriar do seu ser, da sua história, de quem realmente você é. Ter a coragem de poder sustentar isso para atravessar outros tempos de nossa vida. Comecei a cantar com 46 anos para poder chegar a um momento desse de trazer músicas do Roberto, da minha infância”, afirma.

A escolha dos músicos homenageados surge deste lugar de revisita a um imaginário da Renata criança. “Eu sempre escutei Roberto e Erasmo, tem histórias com minha família, com meu pai. Era uma época em que ainda ouvíamos LP na vitrola. Lembro da beleza dessas músicas, então acho que, de alguma maneira, elas ficaram registradas na minha memória corporal.”

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“Atravessamento”

Show de Renata Araújo, com repertório de Roberto e Erasmo Carlos, no próximo dia 22/10, às 20h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia). Ingressos disponíveis no Sympla e na bilheteria, a R$ 160 (inteira - Setor I), R$ 80 (meia-entrada - Setor I), R$ 120 (inteira - Setor II) e R$60 (meia-entrada - Setor II).