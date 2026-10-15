Feira Nacional de Artesanato une tradição e IA em edição histórica

Consolidada como um dos maiores e mais importantes eventos do setor no Brasil, a Feira Nacional de Artesanato chega à 37ª edição trazendo uma proposta inédita, que conecta ancestralidade e vanguarda tecnológica. O evento, que acabou de ser lançado em Belo Horizonte, estima movimentar cerca de R$ 50 milhões entre 2 e 6 de dezembro, no Expominas.

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Com o tema “Raízes que criam o futuro”, a organizadora Tânia Machado, a maior incentivadora do artesanato no Brasil, vai promover imersão cultural que coloca, lado a lado, os processos rudimentares e as técnicas tradicionais de 10 mestres artesãos e o uso inovador da inteligência artificial (IA) e da tecnologia por parte de outros 10 artesãos e artistas na criação e desenvolvimento de produtos.



Tânia conta que os profissionais estarão presentes como convidados, cada um em seu estande, e ministrarão oficinas participativas ou demonstrativas gratuitamente, permitindo que o público perceba claramente as diferenças entre os processos produtivos, além de poder adquirir artefatos no local.



“O objetivo é mostrar que ambos os resultados são legítimos e artesanais. O verdadeiro valor do produto artístico reside na criatividade e na alma de seu criador, e não apenas na forma como é produzido”, destaca.



A Feira Nacional de Artesanato se consolida como grande instituição de ensino a céu aberto, informa a organizadora, lembrando que se oferece ao público a oportunidade única de contemplar a grandiosidade da diversidade cultural brasileira. Por sua vez, o artesão conta com um valioso espaço para troca de saberes.



O evento vai reunir cerca de 3,5 mil artesãos vindos de todas as regiões do Brasil. Isso impulsiona fortemente o mercado de trabalho, gerando cerca de 1,5 mil ocupações diretas e indiretas nas áreas de montagem, segurança, elétrica, limpeza, brigada de incêndio, recepção, suporte médico e setor artístico.



Tudo isso sem falar na grande movimentação turística que a feira promove. A expectativa é receber 100 mil visitantes – 16 mil de fora de BH e do estado. O imenso fluxo ativa diretamente a economia local, com ocupação da rede hoteleira, restaurantes, comércios, pontos turísticos e serviços de transporte por táxi e aplicativos.



Mantendo o compromisso socioambiental firmado em 2025, a edição atual realizará a compensação de 100% dos gases de efeito estufa (GEE) emitidos para a execução da feira. A neutralização da pegada de carbono será feita por meio do plantio de mudas de árvores nativas, como também ocorreu no ano passado.



Outras iniciativas de colaboração com o meio ambiente são a realização de oficinas de sensibilização para o uso de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo e de resíduos com o envio de cerca de 50% deles para a reciclagem.



É possível conhecer todos os expositores pelo link https://catalogofna2026.appcentrocape.org.br/, podendo-se antecipar o contato com o artesão. O catálogo ficará no ar até dezembro de 2027. Quem quiser saber quem expôs nos anos anteriores pode acessar o site feiranacionaldeartesanato.com.br.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.