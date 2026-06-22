A arte que nasce das mãos: o melhor do artesanato nordestino

A renda de bilro é uma das técnicas mais tradicionais do Nordeste, especialmente em cidades litorâneas como Fortaleza e Aracati, produzida com fios entrelaçados em bilros de madeira que exigem paciência e habilidade, resultando em peças delicadas e sofisticadas usadas em roupas, toalhas e acessórios. O trabalho é símbolo da feminilidade e da tradição artesanal, e a produção é tão valorizada que já foi reconhecida como patrimônio imaterial em diversas localidades, consolidando-se como expressão a Foto: Instagram