De volta ao passado. A busca pelo que é tangível

Em meio à velocidade das redes sociais e das telas, uma nova geração começa a redescobrir o mundo analógico. Câmeras com filme, discos de vinil, livros e jornais impressos voltam a despertar a curiosidade dos jovens. O movimento chama a atenção em uma época marcada pela rapidez e pelo excesso de informações.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para muitos jovens, voltar ao analógico não significa abandonar completamente a tecnologia e a internet, mas buscar experiências mais concretas e tranquilas. O objeto físico passa a ganhar um novo significado, representando memória, experiência e contato com o real.

Entre os objetos recuperados está o jornal impresso. Mesmo com a expansão dos sites e das redes sociais, alguns jovens procuram novamente as páginas de papel. Uma das razões é a desconfiança diante da internet.

Nas redes, uma informação pode circular rapidamente e aparecer antes mesmo da fonte original. Também pode receber comentários e interpretações diferentes, dificultando a identificação do que realmente é informação. Notícias falsas podem se espalhar em poucos minutos e alcançar milhares de pessoas.

Nesse cenário, o jornal impresso ganha uma nova função. Ele apresenta as informações de maneira mais organizada, dividindo as notícias em diferentes editorias, como política, economia, cultura e esportes. O leitor pode escolher o assunto que deseja acompanhar e ler com mais calma e atenção.

A experiência é diferente daquela oferecida pelo celular, onde diversas notificações disputam a atenção. Mensagens, vídeos e anúncios aparecem constantemente, enquanto o jornal oferece menos distrações e pode favorecer uma leitura mais concentrada.

O interesse pelo analógico também aparece na música, com o retorno dos discos de vinil, das câmeras instantâneas e das fotografias impressas. Livros físicos também continuam presentes na rotina de muitos jovens, oferecendo uma experiência que a tela não proporciona. Esses objetos podem ser tocados, guardados e compartilhados, além de se transformarem em lembranças pessoais.

No caso do jornal, existe ainda um valor histórico. Durante décadas, ele foi uma importante fonte de informação. Antes da internet, muitas pessoas começavam o dia lendo as principais notícias publicadas nos jornais. , a situação é bastante diferente. As notícias chegam rapidamente aos celulares, e uma informação pode alcançar milhares de pessoas em pouco tempo.

Essa velocidade também traz novos desafios. Um deles é a circulação de informações falsas. Conteúdos enganosos podem ser compartilhados rapidamente e, por isso, verificar as fontes tornou-se fundamental. Consultar diferentes veículos ajuda a compreender os fatos, assim como observar a data da publicação e diferenciar notícia de opinião.

O retorno ao analógico revela uma relação diferente entre os jovens e as novas tecnologias. Em vez de substituir o digital pelo físico, muitos estão combinando as duas formas de consumo. O celular continua importante para comunicação e pesquisa, enquanto o papel pode ocupar momentos de maior concentração.

O jornal pode ser lido sem as distrações das telas e também pode ser guardado como registro de uma época. Cada edição registra os assuntos de determinado dia, transformando o jornal em uma espécie de documento. A nova geração, acostumada à velocidade, parece encontrar no papel uma forma de desacelerar.

Mais do que nostalgia, existe uma busca por equilíbrio. O retorno dos objetos analógicos mostra que tecnologia e tradição podem existir lado a lado. A internet oferece rapidez e grande alcance, enquanto o papel oferece contato físico e permanência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre telas e páginas, o leitor pode fazer escolhas. O mais importante continua sendo buscar informação confiá

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.