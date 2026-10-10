Criança precisa é de brincar

Para a criança, a brincadeira é muito mais que uma diversão, é um importante instrumento de desenvolvimento de diversas partes de seu corpo. É por meio das brincadeiras que os pequenos desenvolvem a cognição, a motricidade, sentimentos, sensações, socialização, ritmo, equilíbrio, espacialidade e o cérebro. Isso mesmo, são as brincadeiras, o correr, andar, pular, o fazer com as mãos que amadurecem o cérebro da criança.

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Tudo isso desenvolve percepções e sentidos que serão importantes na vida adulta. E isso tem se perdido, porque, há algumas gerações, as crianças passaram a brincar sozinhas, em frente a uma tela.



Segunda-feira é o Dia das Crianças e, por ser 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é feriado. Ótima oportunidade para os pais levarem os filhos para se divertirem. E o que não falta são opções em Belo Horizonte, que começam neste sábado (10/10) e vão até o dia 18/10.



O Museu dos Brinquedos completa 20 anos e comemora a data dando três dias de festa para as crianças. Hoje, amanhã e segunda, a programação reúne teatro, brinquedos tradicionais, oficinas, ações de cidadania e acessibilidade no Museu e na Praça da Savassi.



No sábado e na segunda-feira, será na sede do Museu. As atrações atravessam diferentes tempos da infância. Entre os destaques está a apresentação interativa com o Dó Ré Mirim, com o espetáculo “De brincadeira em brincadeira: uma viagem pelos 20 anos do Museu”.



Tem a exposição “20 brinquedos, 20 histórias”; o Quintal de Brincadeiras – Nos tempos da Vovó, com corda, peteca, cinco-marias, pião, amarelinha, elástico, pé de lata, perna de pau, bambolê, futebol de prego, futebol de botão, totó, rodas, fantasias e jogos cantados; e a oficina “Um brinquedo atravessa gerações”.



As memórias do brincar também ganham espaço no Arquivo Vivo das Memórias do Brincar. Para olhar para o futuro, terá Cartas para 2046 e a Cápsula do Tempo do Brincar, com mensagens produzidas em 2026 para as crianças de 2046.



Na instalação “Um presente para as crianças do futuro”, crianças poderão completar a frase “Para as crianças do futuro, eu desejo...”, enquanto os adultos serão convidados a responder: “Para construir boas infâncias, eu me comprometo a...”.



No domingo (11/10), o MuBrinc ocupa a Praça da Savassi com o Fantástico Festival de Cultura e Brincadeira, gratuito e aberto ao público, das 9h30 às 12h30. Em parceria com o programa A Rua é Nossa, da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o festival reúne brincadeiras tradicionais, oficinas de construção de brinquedos e atividades de arte e imaginação. O Cantinho dos Brinquedos Tradicionais terá carrinho de rolimã, perna de pau, pé de lata, bambolê, amarelinha, bilboquê, elástico, vai e vem, cinco-marias, futebol de prego, futebol de botão e cabaninhas.



Os carrinhos de rolimã também ganham a Avenida Cristóvão Colombo com a participação dos AmigosRolimãBH. A programação inclui ainda a apresentação do Dó Ré Mirim, o Asfalto que Vira Jardim, a Grande Ciranda dos 20 anos, o Mapa Brincante da Cidade e a atividade “A cidade que queremos brincar”. E muito mais. O patrocínio é do Ministério da Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte, Defensoria Pública de Minas Gerais, Cemig, Instituto Unimed-BH e Instituto Marina e Flávio Guimarães.



O CCBB-BH também está com programação especial durante toda a semana. Consultem no Instagram. O Parque do Palácio concentrou as ações no fim de semana, porque não abre na segunda-feira.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.