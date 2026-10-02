IA pode reduzir atrasos na jornada de pacientes com câncer

O Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Sem considerar os tumores de pele não melanoma, é o câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras. No Outubro Rosa, esses números reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, mas também chamam a atenção para outro desafio: o que acontece com a paciente depois da confirmação da doença?

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Até o início do tratamento, ela pode passar por exames, laudos, consultas, definições terapêuticas, autorizações e agendamentos. Como essas informações nem sempre estão integradas, identificar atrasos, pendências e pacientes que precisam de atenção torna-se um desafio para as instituições de saúde.

É nesse ponto que a tecnologia pode contribuir. A Liberty Health, empresa especializada em transformação digital, interoperabilidade e inteligência artificial para a saúde, desenvolve soluções para integrar informações e apoiar profissionais e gestores no acompanhamento da jornada do paciente.

“Acreditamos que a tecnologia precisa estar a serviço das pessoas. Na oncologia, cada informação e cada dia podem fazer diferença. Nosso trabalho é usar dados e inteligência artificial para apoiar os profissionais, tornar o cuidado mais integrado, reduzir atrasos e, acima de tudo, contribuir para salvar vidas”, afirma José Carlos Vasconcellos, CEO da Liberty Health.

IA para acompanhar a jornada

Uma das iniciativas da empresa é a Suite MedTrack, plataforma de gestão e inteligência em saúde, que também conta com soluções voltadas à jornada oncológica, entre elas o Relógio do Câncer, o Sumário Clínico Oncológico e o OncoPilot. As ferramentas organizam dados e ajudam as equipes a acompanhar o paciente da suspeita ao tratamento.

“Um dos desafios da oncologia é acompanhar toda a jornada do paciente. A inteligência artificial ajuda a integrar informações, identificar pendências e mostrar às equipes quem precisa de atenção e qual é o próximo passo”, explica Henrique Nixon, diretor de Estratégia da Liberty Health.

Relógio do Câncer

O Relógio do Câncer monitora em que etapa da jornada cada paciente está, o tempo decorrido, riscos, prioridades e pendências. A ferramenta pode sinalizar, por exemplo, quem aguarda um exame, quem está próximo de um prazo crítico ou qual caso precisa ser priorizado pela equipe.

“O acompanhamento do tempo é especialmente importante na oncologia. A Lei nº 12.732/2012, por exemplo, estabelece que o paciente com neoplasia maligna tem direito ao primeiro tratamento no SUS em até 60 dias a partir do diagnóstico firmado em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica. O Relógio do Câncer foi concebido para acompanhar esse período e gerar alertas para situações que exigem atenção”, orienta Nixon.

A solução está em uso experimental em dois hospitais. As equipes utilizam a plataforma para acompanhar a jornada, e os pacientes recebem notificações pelo WhatsApp.

Sumário Clínico Oncológico

Outra ferramenta, o Sumário Clínico Oncológico, utiliza inteligência artificial para organizar o histórico do paciente e reunir informações de atendimentos, diagnósticos, procedimentos, prescrições e exames. Assim, em vez de procurar dados em diferentes registros, o profissional pode visualizar uma síntese estruturada e verificar as fontes que deram origem às informações.

OncoPilot

Já o OncoPilot ajuda a responder a uma pergunta prática: o que ainda falta para esse paciente avançar no tratamento? A ferramenta acompanha pendências, documentos, elegibilidade terapêutica, processos de regulação, APAC e tarefas que ainda precisam ser realizadas.

“A proposta não é colocar a inteligência artificial no lugar do médico. É usar a tecnologia para organizar grandes volumes de informações e ajudar o profissional a identificar mais rapidamente o que exige atenção. A IA apoia a equipe; a decisão clínica continua sendo humana”, reforça Nixon.

A segurança também faz parte do processo. A plataforma prevê a não identificação de dados pessoais antes do processamento pela inteligência artificial, além de rastreabilidade, mecanismos de controle, auditoria e validação das informações por profissionais autorizados.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.libertyhealth.com.br/