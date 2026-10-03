sonho-realizado

Só quem já realizou um sonho acalentadopor décadas consegue mensurar a dimensão do sentimento de Maria Clara Duca ao receber inúmeros feedbacks positivos de profissionais da área de moda ao conhecerem sua marca, a bontë.

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Ela e a irmã Bernadete Bontempo participaram pela primeira vez, em agosto, da feira BH-à-Porter como vendedoras e não como lojistas consumidoras como faziam há 10 anos, desde a primeira edição do evento, comprando roupas para a loja Átmo, da qual é proprietária. As irmãs estavam como expositoras apresentando a coleção da bontë. O nome é a redução do sobrenome da família: Bontempo.



História

Maria Clara sempre teve o desejo de ter uma confecção. Tentou abrir uma com sua mãe, Maria Bontempo, antes de abrir a Átmo. Maria era funcionária pública, mas costureira de mão cheia, infelizmente a ideia não foi para frente. Maria Clara era muito jovem e na época não existia Sebrae, consultores e a família não era da área do comércio e nem da empresarial.



“Minha mãe sempre teve muito bom gosto, andava muito bem-vestida, era cliente da Mary Caetano e da Graça Ottoni. Assinava a revista Burda. Tirávamos molde das roupas e ela costurava para a família. Várias pessoas diziam ela deveria abrir um negócio, mas não tinha esse espírito empreendedor e era mãe de oito filhos”, conta Maria Clara.



As filhas foram para o lado da moda por influência da mãe. Mas a criatividade estava latente em Maria Clara. Ela, tímida, Bernadete, a comunicativa. E não sabe explicar o porquê foi para o comércio. Talvez por ter se casado cedo e ter tido filho rapidamente. Mas o sonho da confecção continuava vivo dentro dela.



Quando a Átmo completou 30 anos ela se deu um presente, a bontë. O começo teve apoio de um grnde amigo e empresário da área de confecção, que deu uma consultoria. Rogério Vasconcellos confeccionisa proprietário da marca RVasconcellus, presidente do Sindivest. No final de 2025, lançou a primeira coleção, mas com atraso pelo calendário do atacado por causa da falta de experiência. “É muito difícil fazer tudo, no tempo certo”, diz.



Bontë

Maria Clara conta que decidiu transformar o sonho em realidade pela necessidade que sentiu de ter alguns produtos na loja que não encontrava no mercado. Principalmente porque trabalha com números maiores, já que a Átmo atende até o 48 ou mais. Para piorar a situação, seus melhores fornecedores começaram a fechar as empresas.



A proposta da marca, desde o começo, é ter uma coleção perene, atemporal, na qual serão agregados novos modelos ao longo do ano.



“A primeira coleção foi de muita alegria, uma realização, achei a coisa mais linda do mundo. É um processo muito interessante. Um mistério, parece um milagre da transformação e trabalhei com a IA, junto com a Modatec do Sistema S da Indústria, eles têm profissionais preparados com a alta tecnologia”, diz Maria Clara, contando que a primeira coleção da contë foi o primeiro projeto desenvolvido na Modatec com a IA.



Maria Clara passou seus croquis para o corpo técnico da Modatec, explicou o que queria: moda diferenciada, produto com modelagem moderna e o tipo de acabamento. Mostrou inspirações e ideias dos looks. A equipe lançou na IA e apresentou quatro opções de cada estilo. Dentre o material apresentado Maria Clara escolheu a linha mais arquitetural, mais lisa, poucas estampas e todas mais geométicas e cleans. Foram escolhidos dez modelos que acabaram se transformando em 15.

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A segunda coleção ganhou um novo capítulo no mercado. De compradora passou a vendedora na feira BH-à-porter. “A marca foi bem-aceita no visual, no estilo. Todos os lojistas que foram ao estande acharam a roupa diferente do que tem no mercado. Não tivemos uma venda muito expressiva porque os logistas já vem com cota estabelecida para as marcas que têm costume, mas o feedback foi muito positivo” relata Duca que ressalta a importância de mostrar a bontë para os corretores. “Estamos construindo a marca, e ela foi aprovada”.