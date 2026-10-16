Bananas escurecem rápido na sua cozinha? Vendedor de frutas recomenda trocar a fruteira por uma combinação de recipiente e local para tentar conservá-las

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O desperdício de alimentos atingiu a média de 24,38 quilos por pessoa na Espanha em 2024, somando 1,125 bilhão de quilos nas residências, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação. A fruta lidera esse descarte, representando 32,4% dos produtos enviados ao lixo. Na União Europeia, o descarte anual alcança 59 milhões de toneladas, o equivalente a 131 quilos por habitante, de acordo com a Comissão Europeia.

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A banana pertence à categoria das frutas climatéricas, mantendo a evolução da sua maturação após a colheita. O fruto verde concentra amido e textura firme. Conforme amadurece, esse amido se transforma em açúcares simples: glicose, frutose e sacarose. A polpa ganha aroma e fica macia, atingindo a condição perfeita para consumo in natura no tom amarelo intenso, ou para uso culinário quando surgem manchas marrons.

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Como conservar a fruta na geladeira

O fruteiro José Luis Caro, à frente do comércio "The Fruits of the World", em Pozuelo de Alarcón, aponta o refrigerador como o local adequado para armazenar bananas sem que a casca fique preta. A conservação exige um método específico de preparo.

O procedimento requer cortar as extremidades das bananas e acomodar os frutos em um pote com papel toalha. Caso o recipiente não tenha tampa, a vedação pode ser feita com filme plástico. O método conserva o alimento em boas condições por sete a oito dias, promovendo uma maturação controlada.

A velocidade de maturação depende do etileno, gás acelerador liberado pelo pedúnculo, onde as frutas se unem ao cacho. Cobrir a extremidade com filme plástico limita a liberação do composto e desacelera o processo. Deixar o pedúnculo descoberto ou perto de maçãs, tomates e abacates acelera a maturação.

Preparo de bananas congeladas

Frutas maduras que não serão consumidas em tempo hábil podem ser congeladas para evitar perdas na cozinha. O armazenamento envolve descascar as bananas, cortar a polpa em pedaços e guardá-los em sacos plásticos dentro do congelador.

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As porções congeladas podem ser batidas, sem a necessidade de descongelamento prévio, na produção de bolos, batidos, tigelas de smoothie e sorvetes caseiros.