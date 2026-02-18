5 sobremesas fáceis e rápidas com banana para fazer hoje mesmo
Não sabe o que fazer com as bananas que estão amadurecendo? Veja receitas simples que vão do doce de colher ao bolo fofinho sem açúcar.
Aquela banana que ficou madura demais na fruteira, com a casca já escurecida, tem um destino muito melhor que o lixo. Ela pode se transformar em uma sobremesa deliciosa em poucos minutos. A fruta, rica em potássio e triptofano, é a base para doces práticos que não exigem habilidade na cozinha nem ingredientes complicados.
O segredo está no açúcar natural da própria banana, que se intensifica com o amadurecimento, tornando-a perfeita para receitas que pedem menos adoçantes artificiais. Para inspirar você a dar um novo destino para a fruta, separamos cinco ideias que vão do doce de colher a um bolo fofinho e funcional.
Banana assada com canela
Uma das opções mais rápidas e reconfortantes para um doce de última hora. Basta cortar a banana ao meio, no sentido do comprimento, e polvilhar canela em pó por cima. Leve ao forno preaquecido ou à airfryer por cerca de 10 minutos, até que a fruta esteja macia e levemente caramelizada. Sirva pura ou com uma bola de sorvete de creme.
Sorvete cremoso de uma só fruta
Ideal para dias quentes, este sorvete não leva açúcar, lactose ou qualquer outro ingrediente além da banana. O segredo é congelar as bananas já maduras, sem casca e em rodelas. Depois, basta bater as rodelas congeladas em um processador potente até obter uma massa homogênea e cremosa. O resultado é um sorvete instantâneo e saudável.
Doce de banana de panela
Um clássico que lembra casa de avó e fica pronto em menos de 15 minutos. Amasse as bananas com um garfo e leve ao fogo baixo em uma panela, mexendo sempre para não grudar. Adicione algumas gotas de suco de limão para equilibrar a doçura e não escurecer. Quando atingir a consistência de um purê espesso, está pronto para servir com queijo branco ou puro.
Panqueca de banana e aveia
Essa receita serve tanto para um café da manhã reforçado quanto para uma sobremesa leve. Amasse uma banana madura, misture com um ovo e duas colheres de sopa de aveia em flocos. A massa fica pronta na hora. Despeje pequenas porções em uma frigideira antiaderente untada e doure os dois lados. Fica ótimo com mel ou frutas vermelhas por cima.
Bolo fofinho sem açúcar
Para quem busca uma opção mais saudável, este bolo usa apenas a doçura da própria fruta. Bata no liquidificador três bananas bem maduras, três ovos, meia xícara de óleo e uma xícara de aveia. Adicione uma colher de sopa de fermento em pó e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada e asse em forno médio por cerca de 30 minutos. A massa fica úmida e o sabor surpreende.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.