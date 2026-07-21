Você pode estar guardando alimentos da forma errada sem perceber; veja o erro
Manter frutas e verduras na geladeira nem sempre é a melhor opção: conheça as técnicas certas para evitar o desperdício e economizar dinheiro
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A forma como frutas, verduras e outros alimentos são guardados pode influenciar diretamente no sabor, na textura e na qualidade dos produtos. Hábitos comuns na rotina doméstica, no entanto, podem acelerar a deterioração da comida e aumentar o desperdício sem que se perceba.
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Cuidado com o gás etileno
Outro ponto de atenção é guardar frutas que liberam grandes quantidades de etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento, junto com alimentos mais sensíveis. Itens como bananas, maçãs e abacates, por exemplo, podem fazer com que outras frutas e hortaliças amadureçam antes do tempo se estiverem no mesmo recipiente.
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Também é recomendado evitar a lavagem de frutas e verduras antes de guardá-las, a não ser que sejam completamente secas. O excesso de umidade cria um ambiente favorável para a proliferação de fungos e bactérias, o que diminui a durabilidade dos alimentos. O ideal é higienizá-los apenas no momento do consumo.
Recipientes inadequados ou a falta de circulação de ar também podem comprometer a conservação. O uso de potes com tampas apropriadas ou sacos próprios para alimentos ajuda a prolongar a vida útil dos produtos, mantendo sua qualidade por mais tempo.
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Adotar pequenas mudanças na rotina de armazenamento contribui para reduzir o desperdício, preservar nutrientes e gerar economia no orçamento familiar. Conhecer o modo correto de guardar cada tipo de alimento é um passo simples que faz a diferença no dia a dia.