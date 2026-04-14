Lavar frutas: o método que elimina agrotóxicos e garante sua saúde
Um erro comum na higienização pode ser perigoso; especialistas revelam o passo a passo definitivo para um consumo realmente seguro e livre de riscos
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Consumir frutas frescas é um pilar para uma alimentação saudável, mas você sabe como higienizá-las corretamente? Muitas pessoas acreditam que lavar os alimentos apenas com água corrente é suficiente, mas esse hábito comum pode não eliminar todos os riscos invisíveis, como bactérias e vírus.
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A boa notícia é que o método correto de higienização é simples e acessível, garantindo mais segurança para você e sua família. Importante: o hipoclorito de sódio elimina microrganismos, mas não remove agrotóxicos. Para reduzir pesticidas, uma das alternativas é a higienização com bicarbonato de sódio ou a preferência por produtos orgânicos.
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O passo a passo correto da higienização
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Lavagem inicial em água corrente
Antes de qualquer coisa, lave cada fruta individualmente em água potável corrente. Use uma escovinha macia, específica para alimentos, para remover sujeiras visíveis, como terra e pequenos insetos. Esse processo mecânico é crucial para preparar a fruta para a desinfecção.
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Prepare a solução desinfetante
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Em um recipiente limpo, misture 1 litro de água com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio (água sanitária). É fundamental verificar no rótulo do produto se ele é adequado para uso em alimentos e se está na concentração de 2% a 2,5%. Nunca use produtos que contenham outras substâncias, como alvejantes ou perfumes.
Deixe de molho por 15 minutos
Mergulhe as frutas completamente na solução e deixe-as de molho por 15 minutos. Esse tempo é suficiente para eliminar microrganismos prejudiciais à saúde, como bactérias, vírus e parasitas. Mantenha o tempo recomendado para todos os tipos de frutas, inclusive as mais delicadas como morangos e uvas.
Enxágue abundantemente
Após o tempo de imersão, retire as frutas da solução e enxágue-as novamente em água potável corrente para remover todo o resíduo de hipoclorito. Esse passo é essencial para garantir que o alimento não fique com gosto ou cheiro do produto.
Seque e armazene
Seque as frutas com papel toalha ou um pano limpo antes de guardá-las na geladeira. A umidade acelera o processo de decomposição, e secá-las bem ajuda a aumentar sua durabilidade.
E o bicarbonato de sódio para agrotóxicos?
O vinagre, apesar de popular, não possui eficácia comprovada na eliminação de microrganismos patogênicos. Uma alternativa para a higienização é usar uma solução de bicarbonato de sódio (1 colher de sopa por litro de água), que pode ajudar a reduzir resíduos de agrotóxicos da superfície das frutas, embora não os elimine completamente. Após o molho, o enxágue em água corrente continua sendo indispensável, contribuindo para um consumo mais seguro.
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