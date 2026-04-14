Lavar frutas: o método que elimina agrotóxicos e garante sua saúde

Consumir frutas frescas é um pilar para uma alimentação saudável, mas você sabe como higienizá-las corretamente? Muitas pessoas acreditam que lavar os alimentos apenas com água corrente é suficiente, mas esse hábito comum pode não eliminar todos os riscos invisíveis, como bactérias e vírus.

A boa notícia é que o método correto de higienização é simples e acessível, garantindo mais segurança para você e sua família. Importante: o hipoclorito de sódio elimina microrganismos, mas não remove agrotóxicos. Para reduzir pesticidas, uma das alternativas é a higienização com bicarbonato de sódio ou a preferência por produtos orgânicos.

O passo a passo correto da higienização

Lavagem inicial em água corrente

Antes de qualquer coisa, lave cada fruta individualmente em água potável corrente. Use uma escovinha macia, específica para alimentos, para remover sujeiras visíveis, como terra e pequenos insetos. Esse processo mecânico é crucial para preparar a fruta para a desinfecção.

Prepare a solução desinfetante

Em um recipiente limpo, misture 1 litro de água com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio (água sanitária). É fundamental verificar no rótulo do produto se ele é adequado para uso em alimentos e se está na concentração de 2% a 2,5%. Nunca use produtos que contenham outras substâncias, como alvejantes ou perfumes.

Deixe de molho por 15 minutos

Mergulhe as frutas completamente na solução e deixe-as de molho por 15 minutos. Esse tempo é suficiente para eliminar microrganismos prejudiciais à saúde, como bactérias, vírus e parasitas. Mantenha o tempo recomendado para todos os tipos de frutas, inclusive as mais delicadas como morangos e uvas.

Enxágue abundantemente

Após o tempo de imersão, retire as frutas da solução e enxágue-as novamente em água potável corrente para remover todo o resíduo de hipoclorito. Esse passo é essencial para garantir que o alimento não fique com gosto ou cheiro do produto.

Seque e armazene

Seque as frutas com papel toalha ou um pano limpo antes de guardá-las na geladeira. A umidade acelera o processo de decomposição, e secá-las bem ajuda a aumentar sua durabilidade.

E o bicarbonato de sódio para agrotóxicos?

O vinagre, apesar de popular, não possui eficácia comprovada na eliminação de microrganismos patogênicos. Uma alternativa para a higienização é usar uma solução de bicarbonato de sódio (1 colher de sopa por litro de água), que pode ajudar a reduzir resíduos de agrotóxicos da superfície das frutas, embora não os elimine completamente. Após o molho, o enxágue em água corrente continua sendo indispensável, contribuindo para um consumo mais seguro.

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