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MUDANÇAS HORMONAIS

Uma fruta boa para menopausa começou a ganhar espaço na rotina de muitas mulheres

Além do sabor, ela chama atenção pelo valor nutricional associado ao bem estar feminino

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JG
José Gustavo
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José Gustavo
Repórter
19/03/2026 09:13

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Uma fruta boa para menopausa começou a ganhar espaço na rotina de muitas mulheres
Algumas frutas possuem compostos naturais que podem ajudar o corpo a lidar melhor com as mudanças hormonais crédito: Tupi

A menopausa é uma fase natural da vida feminina que costuma trazer diversas mudanças no organismo. Sintomas como ondas de calor, alterações de humor, cansaço e dificuldades para dormir podem surgir com mais frequência nesse período.

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Por esse motivo, muitas mulheres começam a buscar alternativas na alimentação que possam ajudar o corpo a se adaptar melhor às transformações hormonais. Nesse contexto, uma fruta boa para menopausa passou a chamar atenção por oferecer nutrientes que contribuem para o equilíbrio do organismo.

O que faz uma fruta boa para menopausa ajudar nesse período?

Algumas frutas possuem compostos naturais que podem ajudar o corpo a lidar melhor com as mudanças hormonais. Nutrientes como antioxidantes, fibras e vitaminas costumam desempenhar um papel importante no bem estar geral.

Além disso, certas frutas também são fontes de substâncias que podem contribuir para a saúde do coração, do sistema nervoso e da qualidade do sono. Por isso, incluir uma fruta boa para menopausa na alimentação diária pode fazer parte de uma rotina mais equilibrada.

Qual é a fruta boa para menopausa que vem ganhando destaque?

Uma fruta boa para menopausa que tem sido bastante comentada é o kiwi. Essa fruta pequena, de polpa verde e sabor levemente ácido, chama atenção pelo perfil nutricional e pelos benefícios associados ao descanso e ao equilíbrio do organismo.

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O kiwi é conhecido por conter compostos naturais ligados à produção de serotonina e melatonina, substâncias relacionadas ao sono. Por isso, muitas mulheres passaram a incluir essa fruta na rotina alimentar, especialmente no período da noite.

Uma fruta boa para menopausa começou a ganhar espaço na rotina de muitas mulheres
Ela vem sendo citada como uma aliada natural para o equilíbrio do organismo. – Créditos: depositphotos.com / ThaiThu

Quais nutrientes do kiwi ajudam durante a menopausa?

Esses nutrientes ajudam a explicar por que o kiwi passou a ganhar espaço na alimentação de muitas mulheres.

Como incluir essa fruta boa para menopausa na rotina alimentar?

  • Consumir o kiwi fresco como lanche
  • Adicionar em saladas de frutas
  • Preparar vitaminas com outras frutas
  • Incluir no café da manhã
  • Comer à noite para complementar a alimentação

Essas formas simples de consumo ajudam a incorporar a fruta no dia a dia sem grandes mudanças na rotina.

Além disso, variar as frutas ao longo da semana pode contribuir para uma alimentação mais equilibrada e diversificada.

Selecionamos um conteúdo do canal Dicas para Saúde Oficial, que conta com mais de 2,18 mi de inscritos e já ultrapassa 129 mil visualizações neste vídeo, apresentando informações sobre o kiwi e suas propriedades nutricionais relacionadas à saúde. O material destaca nutrientes presentes na fruta, possíveis benefícios para o organismo e orientações sobre como incluir o kiwi na alimentação para aproveitar melhor suas qualidades nutricionais:

Por que a alimentação pode fazer diferença durante a menopausa?

Uma fruta boa para menopausa pode ajudar a complementar uma rotina alimentar mais saudável, trazendo nutrientes importantes para o organismo nessa fase da vida.

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Aliada a hábitos como boa hidratação, atividade física e descanso adequado, a alimentação equilibrada pode contribuir para mais conforto e bem estar durante esse período de transição.

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