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PITAYA

Essa fruta colorida rica em vitaminas está chamando atenção por causa da cor intensa e do valor nutricional

Colorida e cheia de nutrientes, ela vem despertando curiosidade de quem busca alimentos mais naturais

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JG
José Gustavo
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José Gustavo
Repórter
18/03/2026 08:16

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Essa fruta colorida rica em vitaminas está chamando atenção por causa da cor intensa e do valor nutricional
Muitas vezes, uma fruta colorida acaba despertando curiosidade justamente por essa aparência diferente crédito: Tupi

Em feiras e mercados, algumas frutas costumam chamar atenção logo de longe por causa das cores intensas. Tons fortes de vermelho, roxo ou amarelo geralmente indicam a presença de compostos naturais que ajudam a proteger a planta e também podem trazer benefícios nutricionais.

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Muitas vezes, uma fruta colorida acaba despertando curiosidade justamente por essa aparência diferente. Além de bonita, a cor vibrante costuma indicar que o alimento possui antioxidantes, vitaminas e outros nutrientes importantes para o organismo.

O que faz uma fruta colorida ter cores tão intensas?

As cores fortes das frutas geralmente estão ligadas à presença de pigmentos naturais. Compostos como carotenoides, antocianinas e betacaroteno são responsáveis por criar tons marcantes que variam entre vermelho, laranja, roxo e amarelo.

Esses pigmentos não servem apenas para deixar a fruta colorida mais atraente. Eles também ajudam a proteger a planta contra radiação solar e, quando consumidos, podem contribuir para a saúde humana.

Qual é a fruta colorida que vem chamando atenção pelo valor nutricional?

Uma fruta colorida que tem despertado bastante interesse é a pitaya, também conhecida como fruta do dragão. Ela chama atenção principalmente pela casca vibrante, que pode variar entre rosa intenso e vermelho.

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Além da aparência marcante, a pitaya também possui uma polpa cheia de pequenas sementes e um sabor suave. A fruta é bastante valorizada por seu perfil nutricional e por ser usada em sucos, sobremesas e receitas saudáveis.

Quais nutrientes estão presentes nessa fruta colorida?

Esses nutrientes ajudam a explicar por que a pitaya tem sido cada vez mais valorizada em dietas equilibradas.

Como consumir essa fruta colorida no dia a dia?

  • Consumir a polpa fresca diretamente
  • Utilizar em sucos naturais
  • Adicionar em saladas de frutas
  • Preparar vitaminas e smoothies
  • Usar em sobremesas leves

A pitaya tem sabor suave, o que permite combiná-la com diferentes ingredientes.

Por isso, ela costuma aparecer em receitas refrescantes e preparações saudáveis.

Selecionamos um conteúdo do canal MundoBoaForma, que conta com mais de 432 mil inscritos e já ultrapassa 102 mil visualizações neste vídeo, apresentando informações sobre a pitaya e seus possíveis benefícios para a saúde. O material destaca nutrientes presentes na fruta, efeitos associados à alimentação equilibrada e sugestões de consumo que podem ajudar a incluir a pitaya no dia a dia de forma prática:

Por que frutas coloridas vêm ganhando mais espaço na alimentação?

Uma fruta colorida como a pitaya acaba despertando interesse não apenas pela aparência, mas também pelos nutrientes presentes em sua composição. Cores intensas muitas vezes indicam presença de antioxidantes importantes.

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Com a busca por alimentação mais natural e variada, frutas com cores vibrantes passaram a ganhar destaque em mercados e cozinhas. Além de nutritivas, elas também tornam os pratos mais atraentes e diversificados.

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