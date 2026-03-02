Assine
overlay
Início Bem viver
CONSELHO DE ANTIGAMENTE

5 frutas que ajudam a proteger o coração depois dos 50 anos

Fibras e antioxidantes contra inflamação

Publicidade
Carregando...
PA
Pedro Aquemin Matias Coronel
PA
Pedro Aquemin Matias Coronel
Repórter
02/03/2026 09:13

compartilhe

SIGA
x
5 frutas que ajudam a proteger o coração depois dos 50 anos
Algumas frutas se destacam por ajudar a reduzir inflamações, melhorar o colesterol e manter os vasos sanguíneos funcionando bem crédito: Tupi

Comer fruta todo dia parece conselho de antigamente, mas a ciência mostra que essa rotina simples pode fazer diferença direta nas artérias, no coração e até na forma como o corpo envelhece. Entre tantas opções nas feiras e mercados, algumas frutas se destacam por ajudar a reduzir inflamações, melhorar o colesterol e manter os vasos sanguíneos funcionando bem, especialmente depois dos 50 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quais frutas ajudam a limpar as artérias e proteger o coração

Não se trata de milagre, mas de alimentos ricos em fibras, antioxidantes e compostos bioativos que atuam sobre fatores de risco como pressão alta, colesterol descontrolado, diabetes tipo 2 e obesidade. Quando essas condições aparecem juntas, o risco de infarto e AVC aumenta, e é justamente aí que uma alimentação rica em frutas ganha protagonismo.

Leia Mais

Estudos recentes reforçam que a baixa ingestão de frutas está associada a mais doenças crônicas e a um envelhecimento menos saudável. Organizações como a OMS recomendam pelo menos cinco porções diárias de frutas e vegetais, e três frutas somadas a duas porções de legumes ou verduras já seriam um bom começo para quem quer proteger o coração a longo prazo.

5 frutas que ajudam a proteger o coração depois dos 50 anos
Uma fruta comum que entrega mais benefícios do que parece. – Créditos: depositphotos.com / KateNovikova

Como essas frutas ajudam a limpar as artérias

O grande diferencial das frutas que contribuem para desentupir as artérias está na combinação de fibras, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. As fibras ajudam a reduzir a absorção de colesterol no intestino, enquanto os antioxidantes diminuem o dano provocado pelos radicais livres nas células dos vasos sanguíneos.

Com o tempo, isso contribui para frear o avanço da aterosclerose, processo que leva à formação de placas nas artérias coronárias. Além disso, muitas dessas frutas modulam a pressão arterial, melhoram a circulação, favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal e auxiliam no controle da glicemia.

Por que as frutas vermelhas oferecem grande proteção

Morango, amora, mirtilo, jabuticaba e cereja formam um grupo poderoso quando o assunto é fruta para ajudar a limpar as artérias. Essas frutas vermelhas e arroxeadas concentram flavonoides e antocianinas, pigmentos naturais com forte ação antioxidante, que reduzem inflamações nos vasos e protegem contra o entupimento das artérias.

No dia a dia, elas podem ser incluídas em preparações simples e variadas, o que facilita o consumo regular e aumenta o aporte de compostos bioativos. A seguir, algumas formas práticas de usar as frutas vermelhas na rotina:

  • Consumir in natura, como lanche entre as refeições.
  • Misturar com iogurte natural ou kefir.
  • Adicionar em saladas de frutas ou saladas verdes.
  • Usar em mingaus de aveia ou sobremesas com pouco açúcar.

Como maçã, uva roxa e laranja ajudam no colesterol e na pressão

Entre as frutas que desinflamam as artérias, a maçã ganha destaque pela presença de pectina, fibra solúvel que se liga ao colesterol no intestino e reduz sua absorção. A casca concentra boa parte das fibras e antioxidantes, como quercetina, catequinas e polifenóis, por isso comer a fruta inteira costuma ser mais vantajoso do que apenas em suco.

A uva roxa se destaca pelo resveratrol, localizado na casca, associado à melhora da flexibilidade dos vasos e à menor formação de placas de gordura. Já a laranja, rica em vitamina C e flavonoides como a hesperidina, encontrada no bagaço e na parte branca, colabora para reduzir a pressão arterial e favorecer o funcionamento do endotélio.

  • Maçã com casca como lanche rápido, sozinha ou com um punhado de castanhas.
  • Uva roxa em natura ou em suco integral sem adição de açúcar.
  • Laranja consumida com bagaço para aproveitar fibras e flavonoides.
  • Combinações em saladas de frutas ou saladas verdes com gomos de laranja.

Confira a publicação do Dr. Roberto Yano, no YouTube, com a mensagem 5 frutas que limpam as suas artérias!, destacando alimentos associados à saúde cardiovascular, orientações sobre hábitos alimentares preventivos e o foco em melhorar a saúde do coração:

Como o abacate e a variedade diária ajudam as artérias

Quando o assunto é fruta para auxiliar a desentupir veias e artérias, o abacate gera dúvidas por ser mais calórico, mas oferece gorduras monoinsaturadas que ajudam a reduzir o LDL e favorecer o aumento do HDL. Ele também é rico em potássio, mineral essencial para equilibrar os efeitos do sódio e contribuir para o controle da pressão arterial.

Montar um dia alimentar que proteja o coração não precisa ser complicado: espalhar essas frutas ao longo do dia, combinando cores, texturas e nutrientes, já traz benefícios. Para quem já passou dos 50 anos, esse cuidado é ainda mais relevante, pois o organismo enfrenta mais inflamações, mudanças hormonais e maior risco de doenças cardiovasculares.

Quais outras frutas podem ajudar ainda mais o coração

Essas cinco frutas que limpam as artérias frutas vermelhas, maçã, uva roxa, laranja e abacate são apenas parte do que a natureza oferece para cuidar do coração, do intestino e do sistema imunológico. Quanto mais colorido for o prato, maior a chance de receber diferentes tipos de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes que atuam juntos na proteção cardiovascular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Existem muitas outras frutas, sementes e alimentos que influenciam a saúde das artérias e a forma como o corpo envelhece, e explorar novas combinações pode deixar a rotina alimentar mais interessante. Buscar conteúdos relacionados e variar as frutas ao longo da semana abre espaço para mais descobertas e para um cuidado contínuo com o coração.

Tópicos relacionados:

coracao frutas saudavel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay