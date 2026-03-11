A forma certa de higienizar frutas e verduras para evitar contaminação
Aprenda o passo a passo definitivo para lavar seus alimentos em casa usando hipoclorito de sódio de forma segura e eficaz.
compartilheSIGA
Lavar frutas, verduras e legumes com detergente de cozinha pode parecer uma medida extra de segurança, mas a prática é desaconselhada e oferece riscos à saúde. A superfície porosa desses alimentos pode absorver os componentes químicos do produto, que não são formulados para ingestão e podem causar problemas gastrointestinais e outras reações adversas no organismo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A limpeza correta vai além de simplesmente passar os alimentos em água corrente, que remove apenas a sujeira superficial. Para eliminar agrotóxicos e micro-organismos como bactérias e vírus de forma segura, é preciso seguir um processo de higienização em etapas, usando produtos adequados que não deixam resíduos tóxicos.
A forma correta de higienizar seus alimentos
O processo de limpeza pode ser feito com ingredientes simples e acessíveis, garantindo que o consumo seja seguro para toda a família. Siga este passo a passo prático para garantir uma higienização completa e eficaz.
- Lavagem prévia: comece lavando cada item individualmente em água corrente. Para legumes e frutas com casca mais resistente, como batata e maçã, use uma escovinha macia para remover a terra e outras sujeiras visíveis. Para folhas, lave uma por uma.
- Imersão desinfetante: após a lavagem inicial, mergulhe os alimentos em uma solução de hipoclorito de sódio, a substância mais recomendada por órgãos de saúde para a desinfecção. Utilize apenas água sanitária que indique no rótulo ser própria para uso em alimentos, sem alvejantes ou perfumes. A diluição correta depende da concentração do produto:
- Para água sanitária com 2,0% a 2,5% de hipoclorito de sódio: dilua 1 colher de sopa para cada litro de água.
- Para água sanitária com 1% de hipoclorito de sódio: dilua 2 colheres de sopa para cada litro de água.
Guia para uma higienização segura de alimentos
Proteja sua saúde com este passo a passo simples e eficaz.
Lavagem prévia
Lave cada item em água corrente, usando uma escovinha para cascas resistentes e separando as folhas.
Imersão desinfetante
Mergulhe em solução de hipoclorito de sódio (água sanitária própria para alimentos) por 15 minutos.
Enxágue final
Enxágue abundantemente em água corrente para remover resíduos da solução desinfetante e preservar o sabor.
Secagem
Seque bem com pano limpo ou papel-toalha para evitar a umidade, que pode causar deterioração e fungos.
Deixe os alimentos de molho na solução por 15 minutos. É importante ressaltar que o vinagre não possui ação desinfetante comprovada contra a maioria dos micro-organismos e, portanto, não é recomendado para esta etapa.
- Enxágue final: retire os alimentos da solução e enxágue-os novamente em água corrente abundante. Essa etapa é fundamental para remover completamente qualquer resíduo do produto utilizado na desinfecção, garantindo que não haja alteração no sabor.
- Secagem: seque bem cada item com um pano limpo ou papel-toalha antes de guardar. A umidade residual pode acelerar o processo de deterioração e favorecer o crescimento de fungos e bactérias, mesmo dentro da geladeira.
Ao seguir esses passos, você garante que frutas, verduras e legumes estejam realmente limpos e seguros para o consumo, protegendo sua saúde sem recorrer a produtos químicos inadequados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.