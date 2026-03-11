A forma certa de higienizar frutas e verduras para evitar contaminação

Lavar frutas, verduras e legumes com detergente de cozinha pode parecer uma medida extra de segurança, mas a prática é desaconselhada e oferece riscos à saúde. A superfície porosa desses alimentos pode absorver os componentes químicos do produto, que não são formulados para ingestão e podem causar problemas gastrointestinais e outras reações adversas no organismo.

A limpeza correta vai além de simplesmente passar os alimentos em água corrente, que remove apenas a sujeira superficial. Para eliminar agrotóxicos e micro-organismos como bactérias e vírus de forma segura, é preciso seguir um processo de higienização em etapas, usando produtos adequados que não deixam resíduos tóxicos.

A forma correta de higienizar seus alimentos

O processo de limpeza pode ser feito com ingredientes simples e acessíveis, garantindo que o consumo seja seguro para toda a família. Siga este passo a passo prático para garantir uma higienização completa e eficaz.

Lavagem prévia: comece lavando cada item individualmente em água corrente. Para legumes e frutas com casca mais resistente, como batata e maçã, use uma escovinha macia para remover a terra e outras sujeiras visíveis. Para folhas, lave uma por uma. Imersão desinfetante: após a lavagem inicial, mergulhe os alimentos em uma solução de hipoclorito de sódio, a substância mais recomendada por órgãos de saúde para a desinfecção. Utilize apenas água sanitária que indique no rótulo ser própria para uso em alimentos, sem alvejantes ou perfumes. A diluição correta depende da concentração do produto: Para água sanitária com 2,0% a 2,5% de hipoclorito de sódio: dilua 1 colher de sopa para cada litro de água.

dilua 1 colher de sopa para cada litro de água. Para água sanitária com 1% de hipoclorito de sódio: dilua 2 colheres de sopa para cada litro de água. Guia para uma higienização segura de alimentos Proteja sua saúde com este passo a passo simples e eficaz. Lavagem prévia Lave cada item em água corrente, usando uma escovinha para cascas resistentes e separando as folhas.