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Carambola: os benefícios e perigos da famosa fruta estrela

Rica em vitamina C e antioxidantes, a carambola é ótima para a saúde, mas pode ser tóxica para pessoas com problemas renais; saiba quando evitar

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
09/04/2026 08:15

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Carambola: os benefícios e perigos da famosa fruta estrela
O sabor da polpa da carambola é agridoce, sendo mais doce quando madura e mais ácida quando ainda verd crédito: Tupi

A carambola, ou Averrhoa carambola, é uma fruta tropical originária do Sudeste Asiático que chegou ao Brasil em 1817. Seu formato característico de estrela de cinco pontas surge quando é cortada transversalmente.

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Com uma casca fina e comestível, sua cor varia do verde ao amarelo, dependendo do grau de maturação. O sabor da polpa é agridoce, sendo mais doce quando madura e mais ácida quando ainda verde.

Benefícios nutricionais

A fruta é rica em vitamina C, fibras e antioxidantes. Também contém vitaminas do complexo B e potássio, que contribuem para o sistema imunológico, a regulação da pressão arterial e um metabolismo saudável.

Com apenas 28 a 30 calorias por 100 gramas, a carambola é uma opção de baixa caloria, adequada para dietas de controle de peso. Seus compostos vegetais, como quercetina, ácido gálico e epicatequina, possuem propriedades antioxidantes que podem beneficiar a saúde cardiovascular e hepática.

Descubra os benefícios e precauções da carambola

Uma fruta tropical saborosa, mas que exige atenção para o consumo seguro.

Rica em vitamina C e fibras

Fortalece o sistema imunológico e auxilia na digestão, contribuindo para a saúde geral do corpo.

Baixa em calorias e com antioxidantes

Ideal para dietas de controle de peso, com compostos que beneficiam a saúde cardiovascular e hepática.

Contém oxalatos e neurotoxina

Substâncias que exigem consumo moderado e cautela para pessoas com sensibilidade.

Evitar em casos de insuficiência renal

Pessoas com essa condição devem evitar completamente o consumo da fruta.

Cuidados ao consumir

Apesar dos benefícios, a carambola contém oxalatos e uma neurotoxina. Essas substâncias podem ser prejudiciais para pessoas com problemas renais ou com sensibilidade a elas. Por isso, o consumo deve ser moderado.

Quem sofre de insuficiência renal deve evitar completamente a ingestão da fruta.

Usos culinários

A carambola pode ser consumida fresca, em sucos, saladas, sobremesas e até em pratos salgados. Sua aparência decorativa também a torna popular na ornamentação e apresentação de pratos gastronômicos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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