Carambola: os benefícios e perigos da famosa fruta estrela
Rica em vitamina C e antioxidantes, a carambola é ótima para a saúde, mas pode ser tóxica para pessoas com problemas renais; saiba quando evitar
compartilheSIGA
A carambola, ou Averrhoa carambola, é uma fruta tropical originária do Sudeste Asiático que chegou ao Brasil em 1817. Seu formato característico de estrela de cinco pontas surge quando é cortada transversalmente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Com uma casca fina e comestível, sua cor varia do verde ao amarelo, dependendo do grau de maturação. O sabor da polpa é agridoce, sendo mais doce quando madura e mais ácida quando ainda verde.
- Depois do almoço, comer essa fruta virou rotina de quem quer evitar desconforto e se sentir mais leve
Benefícios nutricionais
A fruta é rica em vitamina C, fibras e antioxidantes. Também contém vitaminas do complexo B e potássio, que contribuem para o sistema imunológico, a regulação da pressão arterial e um metabolismo saudável.
- Essa fruta pequena está sendo usada todos os dias por quem quer imunidade alta sem depender de remédio
Com apenas 28 a 30 calorias por 100 gramas, a carambola é uma opção de baixa caloria, adequada para dietas de controle de peso. Seus compostos vegetais, como quercetina, ácido gálico e epicatequina, possuem propriedades antioxidantes que podem beneficiar a saúde cardiovascular e hepática.
Descubra os benefícios e precauções da carambola
Uma fruta tropical saborosa, mas que exige atenção para o consumo seguro.
Rica em vitamina C e fibras
Fortalece o sistema imunológico e auxilia na digestão, contribuindo para a saúde geral do corpo.
Baixa em calorias e com antioxidantes
Ideal para dietas de controle de peso, com compostos que beneficiam a saúde cardiovascular e hepática.
Contém oxalatos e neurotoxina
Substâncias que exigem consumo moderado e cautela para pessoas com sensibilidade.
Evitar em casos de insuficiência renal
Pessoas com essa condição devem evitar completamente o consumo da fruta.
Cuidados ao consumir
Apesar dos benefícios, a carambola contém oxalatos e uma neurotoxina. Essas substâncias podem ser prejudiciais para pessoas com problemas renais ou com sensibilidade a elas. Por isso, o consumo deve ser moderado.
Quem sofre de insuficiência renal deve evitar completamente a ingestão da fruta.
Usos culinários
A carambola pode ser consumida fresca, em sucos, saladas, sobremesas e até em pratos salgados. Sua aparência decorativa também a torna popular na ornamentação e apresentação de pratos gastronômicos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.