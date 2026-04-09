Carambola: os benefícios e perigos da famosa fruta estrela

A carambola, ou Averrhoa carambola, é uma fruta tropical originária do Sudeste Asiático que chegou ao Brasil em 1817. Seu formato característico de estrela de cinco pontas surge quando é cortada transversalmente.

Com uma casca fina e comestível, sua cor varia do verde ao amarelo, dependendo do grau de maturação. O sabor da polpa é agridoce, sendo mais doce quando madura e mais ácida quando ainda verde.

Benefícios nutricionais

A fruta é rica em vitamina C, fibras e antioxidantes. Também contém vitaminas do complexo B e potássio, que contribuem para o sistema imunológico, a regulação da pressão arterial e um metabolismo saudável.

Com apenas 28 a 30 calorias por 100 gramas, a carambola é uma opção de baixa caloria, adequada para dietas de controle de peso. Seus compostos vegetais, como quercetina, ácido gálico e epicatequina, possuem propriedades antioxidantes que podem beneficiar a saúde cardiovascular e hepática.

Descubra os benefícios e precauções da carambola Uma fruta tropical saborosa, mas que exige atenção para o consumo seguro. Rica em vitamina C e fibras Fortalece o sistema imunológico e auxilia na digestão, contribuindo para a saúde geral do corpo.