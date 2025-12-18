Como conservar frutas por mais tempo na geladeira; truques infalíveis
Aprenda a armazenar melancia, morango, uva e outras frutas corretamente para evitar o desperdício e mantê-las frescas por muito mais dias na sua casa
Comprar a melancia perfeita ou uma caixa de morangos frescos é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio para muitas pessoas começa em casa: como garantir que essas e outras frutas não estraguem rapidamente na geladeira? A resposta está em técnicas simples de armazenamento que evitam o desperdício de alimentos e prolongam o frescor por muito mais tempo.
Pequenos ajustes na rotina podem fazer uma grande diferença na durabilidade das frutas. Saber o que lavar os itens, onde guardar e como embalar cada tipo de item é fundamental para aproveitar ao máximo suas compras e, consequentemente, economizar dinheiro.
Regras de ouro do armazenamento
Antes de partir para as dicas específicas, algumas orientações gerais são válidas para quase todas as frutas. A primeira delas é lavar os itens apenas no momento do consumo. A umidade acelera o processo de decomposição e o surgimento de mofo, por isso, guardá-las secas é essencial.
Outro ponto importante é usar potes com ventilação ou deixar os sacos plásticos semiabertos. O acúmulo de gás etileno, liberado naturalmente por muitas frutas durante o amadurecimento, acelera o processo. Permitir que o ar circule ajuda a retardar esse efeito. A gaveta inferior da geladeira costuma ser o local ideal, pois mantém um nível de umidade mais controlado.
Como guardar as frutas mais populares
Morangos, amoras e mirtilos: Para higienizar e conservar frutas vermelhas, mergulhe-as em uma solução de três partes de água para uma de vinagre por alguns minutos. Depois, seque-as completamente com papel-toalha e guarde em um recipiente forrado com papel, na geladeira.
Uvas: Mantenha as uvas no cacho e armazene-as no saco ou pote original em que vieram, geralmente perfurado para ventilação. Lave apenas os bagos que for consumir para não remover a pruína, uma camada esbranquiçada que protege a fruta.
Melancia e melão: Enquanto estiverem inteiras, essas frutas podem ser mantidas em local fresco e arejado, fora da geladeira. Após cortadas, cubra a polpa exposta com plástico-filme ou guarde os pedaços em um pote bem fechado para não ressecar nem absorver odores de outros alimentos.
Bananas: O lugar das bananas é fora da geladeira. O frio intenso escurece a casca e altera a textura da polpa. Para que durem mais, separe as bananas do cacho, pois o contato acelera o amadurecimento.
