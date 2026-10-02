Romeu Zema não desistiria da candidatura no debate da Globo
Informação circulou entre as equipes de adversários. Candidato do Novo liberou correligionários para apoiar Flávio Bolsonaro
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Romeu Zema não havia programado anunciar a desistência da candidatura durante o debate da Globo, ao contrário do que circulou entre campanhas adversárias.
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O debate da noite desta quinta-feira, 1º, acabou sendo cancelado pela emissora.
O presidenciável do Novo já decidiu que irá até o fim na corrida presidencial, embora tenha liberado os candidatos do próprio partido para apoiar Flávio Bolsonaro.
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O gesto de Zema em direção a Flávio poderá ser feito ainda na noite deste domingo, 4, após o resultado da apuração do primeiro turno.