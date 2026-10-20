Como assumir os cabelos brancos sem ficar refém da raiz marcada

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O surgimento dos primeiros cabelos brancos ou grisalhos leva muitas pessoas a procurar salões para aplicar descolorações, mechas loiras ou tinturas tom sobre tom. A tendência atual valoriza o brilho dos fios naturais com liberdade, mas a camuflagem sob camadas de pigmentos continua frequente. Determinados hábitos cotidianos mostram-se ineficazes e contraproducentes.

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A cobertura contínua dos fios brancos gera uma linha de demarcação evidente na raiz após poucas semanas. Essa condição obriga a repetição constante de colorações, processo que altera a qualidade e o brilho da fibra capilar. O problema também afeta quem decide assumir o tom acinzentado: passar uma última coloração antes de interromper as químicas gera uma faixa marcada que persiste durante meses ou anos, até o crescimento total da fibra.

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A importância da pausa inicial

Técnicas profissionais específicas amenizam essa separação visual abrupta. A cabeleireira Ana Martínez explicou para a "Trendencias" que existem protocolos suaves para acompanhar a transição. As técnicas atuais buscam integrar o fio branco de maneira natural à massa capilar, esfumando os contornos para proporcionar um crescimento suave e luminoso.

A especialista recomenda aguardar entre dois e três meses sem usar nenhuma tintura antes da visita ao profissional. Esse período é essencial para avaliar a implantação, a quantidade e o aspecto real dos fios brancos. Martínez enfatizou: "Uma das falhas mais frequentes é fazer a última coloração logo antes de iniciar a transição".

Métodos para realizar a transição

A definição do resultado com o profissional envolve duas abordagens fundamentais: