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Como assumir os cabelos brancos sem ficar refém da raiz marcada

Descubra truques profissionais para suavizar a raiz durante a transição: aprenda a evitar erros comuns e valorize o brilho natural dos seus fios

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
20/10/2026 09:21

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Como assumir os cabelos brancos sem ficar refém da raiz marcada
A transição para os cabelos brancos exige cuidado e planejamento para integrar os fios grisalhos de forma natural e harmoniosa crédito: depositphotos.com / cunaplus

O surgimento dos primeiros cabelos brancos ou grisalhos leva muitas pessoas a procurar salões para aplicar descolorações, mechas loiras ou tinturas tom sobre tom. A tendência atual valoriza o brilho dos fios naturais com liberdade, mas a camuflagem sob camadas de pigmentos continua frequente. Determinados hábitos cotidianos mostram-se ineficazes e contraproducentes.

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A cobertura contínua dos fios brancos gera uma linha de demarcação evidente na raiz após poucas semanas. Essa condição obriga a repetição constante de colorações, processo que altera a qualidade e o brilho da fibra capilar. O problema também afeta quem decide assumir o tom acinzentado: passar uma última coloração antes de interromper as químicas gera uma faixa marcada que persiste durante meses ou anos, até o crescimento total da fibra.

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A importância da pausa inicial

Técnicas profissionais específicas amenizam essa separação visual abrupta. A cabeleireira Ana Martínez explicou para a "Trendencias" que existem protocolos suaves para acompanhar a transição. As técnicas atuais buscam integrar o fio branco de maneira natural à massa capilar, esfumando os contornos para proporcionar um crescimento suave e luminoso.

A especialista recomenda aguardar entre dois e três meses sem usar nenhuma tintura antes da visita ao profissional. Esse período é essencial para avaliar a implantação, a quantidade e o aspecto real dos fios brancos. Martínez enfatizou: "Uma das falhas mais frequentes é fazer a última coloração logo antes de iniciar a transição".

Métodos para realizar a transição

A definição do resultado com o profissional envolve duas abordagens fundamentais:

  • Retorno total ao tom natural: a interrupção progressiva das tinturas tradicionais demanda tempo, pois varia conforme a cor natural, a quantidade de pigmentos artificiais acumulados e a distribuição dos fios brancos. Bases claras harmonizam com mais rapidez aos tons prateados. Bases muito escuras exigem atendimentos sucessivos para remover os pigmentos acumulados sem comprometer a saúde do cabelo.

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  • Ilusão de ótica com reflexos: a técnica mantém os comprimentos e renova a textura por meio de mechas muito finas com menor quantidade de cor base, ampliando a densidade visual. As fórmulas semipermanentes tornam o fio branco translúcido, atenuando a demarcação a cada lavagem. Conforme detalhou a especialista: "Esses efeitos de mechas podem ser combinados a uma coloração semipermanente em certas regiões para atenuar as diferenças de tom".

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