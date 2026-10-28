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Virada da CBS em 2027 muda o planejamento orçamentário

Com a extinção do PIS e da Cofins prevista para janeiro, empresas fecham o orçamento do próximo ano sem a alíquota do novo tributo definida. A Movtech, especialista em orçamento empresarial de Jaraguá do Sul (SC), analisa como a projeção gradual de cenários até 2033 ajuda o financeiro a medir os efeitos sobre margem, preço e caixa

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DINO
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Repórter
28/10/2026 14:38

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Team of business people working together in the meeting room office, teamwork background charts and graphs banner, double exposure successful teamwork,business planning concept.
Team of business people working together in the meeting room office, teamwork background charts and graphs banner, double exposure successful teamwork,business planning concept. crédito: S

A substituição do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), marcada para 1º de janeiro de 2027, colocou o planejamento orçamentário do próximo ano no centro das decisões financeiras das empresas brasileiras. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, enviado ao Congresso Nacional em 31 de agosto, estima arrecadação de R$ 636 bilhões com o novo tributo, enquanto a alíquota de referência ainda percorre as etapas de definição: o Tribunal de Contas da União (TCU) tem até 30 de outubro para encaminhar os cálculos ao Senado, responsável por fixar o percentual até 15 de dezembro.

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O calendário obriga gestores a concluir os orçamentos com uma variável central ainda em aberto. O Panorama da Reforma Tributária 2026, conduzido pela Grant Thornton em parceria com a Associação Nacional dos Executivos (Anefac) com 115 empresas entre abril e junho deste ano, mostra que apenas 14% se consideram muito preparadas para implementar as mudanças, embora 77% já tenham concluído ou estejam realizando simulações de impacto. O mesmo estudo aponta que 81% esperam efeito relevante ou moderado no fluxo de caixa com o split payment e que somente 19% finalizaram o mapeamento de fornecedores e créditos.

Na avaliação da Movtech, empresa catarinense que desenvolve softwares de gestão orçamentária há 20 anos, a reforma altera a lógica das decisões financeiras em diferentes frentes: a receita líquida, o impacto do split payment sobre o caixa, a identificação das despesas que geram crédito, os benefícios fiscais e a forma como a empresa planeja o CAPEX, sigla em inglês para os investimentos em bens de capital. Com isso, a área financeira deixa de atuar apenas no registro dos resultados e assume papel mais estratégico na definição de preços, investimentos e prioridades.

Caixa e fornecedores no centro do orçamento

O split payment, mecanismo que separa os valores de CBS e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) no momento da liquidação financeira, é um dos pontos que mais pressionam o desenho do orçamento. Segundo a Receita Federal, a ferramenta estará disponível em 2027 de forma facultativa e apenas em operações entre empresas, com obrigatoriedade condicionada à prontidão dos meios de pagamento. A mudança altera o ciclo de recebimento e exige revisão das premissas de capital de giro.

Para a Movtech, o orçamento de 2027 merece atenção especial porque demanda um controle mais forte da transição. A empresa aponta como prioridades a identificação das despesas, o mapeamento dos fornecedores ou do tipo de fornecedor e uma visão mais forte para o caixa, elementos que definem quais créditos poderão ser aproveitados e em que momento os recursos entram ou saem da operação.

Dois horizontes de planejamento

A transição não termina no próximo ano. De acordo com o cronograma da reforma, o IBS terá alíquota de 0,1% em 2027 e 2028, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto Sobre Serviços (ISS) serão reduzidos gradualmente entre 2029 e 2032, e o novo sistema passa a vigorar de forma integral em 2033. A adaptação operacional já avança: dados do Ministério da Fazenda indicam que 86% dos documentos fiscais emitidos por empresas obrigadas trazem o destaque da CBS em outubro de 2026.

Nesse contexto, a Movtech observa que a criação gradual de cenários permite planejar a operação considerando a transição de cada ano até 2033, planejar o caixa e visualizar demonstrativos com o crescimento gradual dos novos tributos.

Para evitar que o planejamento fique restrito às mudanças imediatas, a empresa recomenda acompanhar a situação geral da reforma, incluindo a definição das alíquotas, e considera fundamental manter dois cenários, um de curto e outro de longo prazo. Também destaca a importância de uma controladoria forte para realizar os estudos ou, como alternativa, a contratação de uma consultoria.

Projeção substitui planilhas paralelas

A partir da experiência da Movtech, o Movtech Budget, software de planejamento orçamentário da empresa, pode ajudar as organizações a quantificar o impacto da reforma tributária na margem, no preço e no caixa ano a ano até 2033, substituindo as planilhas paralelas usadas hoje. A solução possibilita aos gestores projetar múltiplos cenários com regras de tributação diferentes e acompanhar o efeito na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e no caixa.

Para 2027, segundo a empresa, o Movtech Budget pode ajudar o gestor a simular a troca de PIS e Cofins pela CBS, comparando o orçamento atual com um cenário que aplica a nova alíquota e seus créditos, para medir o efeito na margem e no preço antes da virada. A comparação de cenários, de forma mais global, dá ao usuário mais autonomia e flexibilidade para ajustar as projeções à medida que as regras forem definidas.

Com a alíquota de referência prevista apenas para dezembro e a convivência entre tributos antigos e novos estendida até 2033, o orçamento de 2027 tende a funcionar como o primeiro de uma série de revisões. Empresas que estruturarem agora a comparação entre cenários de curto e longo prazo chegam à virada com mais clareza sobre margens, preços e necessidade de caixa, em um período no qual o financeiro passa a orientar decisões de toda a organização.

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