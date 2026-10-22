Paul Newman doou 3 hectares em 1997, mas o destino do terreno 14 anos depois revela um legado ambiental que vai além do cinema
Em 1997, o astro doou terreno para conter o avanço imobiliário; anos depois, a área virou um santuário ecológico aberto ao público com o seu nome
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Paul Newman construiu uma trajetória de destaque no cinema, sendo lembrado por sua extraordinária carreira cinematográfica, mas também deixou uma marca expressiva fora das telas. Em 1997, o ator norte-americano e sua esposa, Joanne Woodward, decidiram doar parte de suas propriedades em Westport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, com o propósito de contribuir diretamente para a conservação ecológica daquela região.
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A cessão envolveu cerca de 7,5 acres de terra pertencentes ao casal, o que equivale a aproximadamente três hectares. O objetivo central de Newman era evitar que as áreas vizinhas à sua residência acabassem tomadas pela urbanização. Com o repasse para o município, a família buscou garantir a manutenção do solo como espaço aberto, impedindo que o local fosse destinado a novos empreendimentos e construções imobiliárias.
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Integração de terrenos comunitários
A iniciativa do casal coincidiu com a aquisição pública de outros 29,9 acres realizada pelo município de Westport. As terras adicionais pertenciam à família de Lillian Poses, amiga e vizinha de Newman e Woodward. Poses atuou profissionalmente na administração do presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt.
A operação permitiu unir a parcela doada pelos Newman aos terrenos comprados da família Poses, estabelecendo as bases de um projeto de preservação ambicioso. Dessa maneira, duas propriedades distintas passaram a integrar um mesmo espaço ecológico contínuo, planejado especificamente para preservar o meio ambiente e mantê-lo totalmente acessível para a comunidade local.
Compromisso familiar e criação da reserva
Paul Newman faleceu em 26 de setembro de 2008, sem ter a oportunidade de ver a reserva concluída. Apesar disso, Joanne Woodward e as filhas do ator deram continuidade à defesa do projeto. Em 2009, Woodward solicitou oficialmente à prefeitura que as terras ficassem destinadas de forma permanente à conservação da natureza, além de sugerir que o espaço levasse os nomes de Newman e de Lillian Poses.
Catorze anos após a cessão feita em 1997, a iniciativa se consolidou na reserva natural Newman-Poses. O espaço protegido converteu-se em uma realidade aberta ao público, permitindo o acesso a florestas preservadas, áreas úmidas e trilhas ecológicas localizadas ao lado do rio Aspetuck.
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A consolidação da reserva natural Newman-Poses evidencia uma faceta menos conhecida do artista, marcada pela participação em iniciativas em prol da coletividade. O legado de Newman não se limitou às obras cinematográficas protagonizadas nem aos reconhecimentos recebidos em sua carreira. A doação das terras conteve o avanço do desenvolvimento imobiliário e mantém viva a memória do ator, protegendo a paisagem natural por décadas.