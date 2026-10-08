Patrick Swayze comprou um rancho em 1984 e criou um refúgio com 16 baias: além dos cavalos árabes, outra paixão do ator ganhou espaço na propriedade californiana

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Em 1984, Patrick Swayze comprou uma propriedade de 4,5 acres nos arredores de Los Angeles. O ator transformou o local em um refúgio para cavalos árabes com estábulo de 16 baias, duas arenas e estúdio de dança.

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Situada em Sylmar, no Vale de San Fernando, a propriedade fica atrás de portões no fim de uma rua sem saída. A estrutura inclui residência construída na década de 1940, instalações para equinos e chalé de hóspedes.

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A casa principal possui aproximadamente 3.516 pés quadrados, três quartos e cinco banheiros. O espaço ainda preserva o estúdio de dança de Swayze, equipado com paredes espelhadas e área ampla destinada a ensaios.

Estrutura equestre e valorização

A divisão voltada aos cavalos apresenta estábulo com baias, sala de arreios, lavanderia, áreas de tosa e arena de hipismo. O anúncio de venda incluiu dois bodes, chamados Cocoa e Caramel, além de dois patos nomeados Baby e Johnny.

Niemi vendeu o Rancho Bizarro em 2015 por US$ 2,9 milhões para uma entidade ligada a Aileen Getty, filantropa e herdeira do setor de petróleo, segundo registros imobiliários citados pelo "Mansion Global".

A propriedade continuou associada a Getty quando entrou novamente no mercado em 2023, cotada por US$ 4,5 milhões. O valor anunciado representou um acréscimo de US$ 1,6 milhão sobre o montante negociado em 2015.

Carreira e vida pessoal

Swayze ganhou notoriedade global em 1987 com "Dirty Dancing", interpretando o instrutor Johnny Castle ao lado de Jennifer Grey. Em seguida, atuou em produções de destaque como "Road House" em 1989, "Ghost" em 1990 e "Point Break" em 1991.

A dança continuou relevante na rotina de Swayze além dos sets de filmagem. Formado em balé clássico, ele expandiu sua parceria com Niemi para a dedicação aos cavalos e atividades equestres.

O artista também participou da música ao compor e interpretar "She's Like the Wind" na trilha sonora de "Dirty Dancing", canção lançada em 1987. A carreira musical permaneceu em segundo plano na comparação com a atuação e a dança.

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Swayze e Niemi oficializaram o casamento em 12 de junho de 1975 e permaneceram juntos até a morte do artista, em setembro de 2009. O ator faleceu aos 57 anos após enfrentar câncer de pâncreas. Niemi casou-se com o joalheiro Albert DePrisco em maio de 2014.