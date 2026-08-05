Casa de Sabrina Carpenter: um tour pelo refúgio espanhol de US$ 4,4M
Longe dos holofotes, a cantora comprou uma casa colonial dos anos 30; veja os detalhes da propriedade com fontes italianas e vista para o cânion
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No final de 2023, Sabrina Carpenter comprou uma casa colonial espanhola de US$ 4,4 milhões nos Hollywood Hills. A cantora, então com 24 anos, adquiriu a propriedade de forma discreta após sua participação na turnê “Eras Tour” de Taylor Swift.
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Localizada na 2350 Hollyridge Drive, a casa fica atrás de um portão privado, cercada por buganvílias e oliveiras. O estilo colonial espanhol é marcado por tons de terracota, janelas em arco e um telhado de telhas vermelhas.
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Detalhes da propriedade
No pátio de entrada, uma fonte de 5.000 libras importada da Itália é o ponto central. No interior, o hall de entrada apresenta tetos abobadados de carvalho, piso de tábuas largas do mesmo material e luminárias do estilo Spanish Revival das décadas de 1920 e 1930.
A sala de estar principal se divide em dois ambientes, ambos com lareiras de concreto. Um deles, no andar de cima, funciona como um lounge com bar e portas francesas que se abrem para um terraço com vista para a cidade.
A cozinha, projetada pela House of Rolison, tem uma ilha de mármore preto, armários de carvalho e um fogão italiano Ilve na cor creme, avaliado em mais de US$ 10 mil. Ao lado, a sala de jantar formal se destaca com painéis de madeira do chão ao teto pintados em um tom de verde-esmeralda.
A residência possui quatro quartos com banheiros privativos. A suíte principal, no nível superior, conta com lareira e um terraço particular com vista para o cânion. A propriedade não tem piscina, mas conta com jardins em terraços e vários pátios.
O projeto de renovação
A empresa de design House of Rolison, de Amanda Leigh e Taylor Hahn, comprou o imóvel no início de 2023 por US$ 2,3 milhões. A dupla passou nove meses em uma reforma completa, utilizando materiais como pisos de carvalho e luminárias vintage.
O preço original de venda era de US$ 4.795.000, mas Carpenter adquiriu a casa em dezembro de 2023 por US$ 4.400.000. Após a compra, a cantora contratou a designer de interiores Francesca Grace para personalizar o espaço.
Outros imóveis da cantora
Em 2018, aos 18 anos, Carpenter comprou sua primeira casa em Northridge por US$ 1,7 milhão. A propriedade, com cinema, sauna e piscina, foi vendida em 2024 por aproximadamente US$ 2,3 milhões, gerando um lucro de cerca de US$ 600 mil.
Seu portfólio também inclui uma cobertura em Tribeca, Nova York, comprada em setembro de 2025 por US$ 9,95 milhões. O apartamento de 2.910 pés quadrados no edifício 108 Leonard possui três quartos, quatro terraços privativos e um elevador particular.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.