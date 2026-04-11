Sabrina Carpenter transporta Coachella a seu 'Sabrinawood'

Sabrina Carpenter mergulhou seus fãs em uma jornada nostálgica por Hollywood e pela indústria do entretenimento na sexta-feira(10) no Coachella, onde recriou um mundo de fantasia que batizou de "Sabrinawood".

A cantora de 26 anos foi a atração principal do primeiro dia do grande festival em Indio, Califórnia, com um show de uma hora e meia de duração.

Vestida com paetês vermelhos e botas brancas, Carpenter fez sua entrada a bordo de um carro 'vintage', em um cenário que lembrava um cinema 'drive-in'. A estrela desceu do veículo e interpretou "House Tour", de seu projeto "Man’s Best Friend".

Ela também estreou ao vivo várias faixas de seu trabalho mais recente, incluindo "When Did You Get Hot", "Sugar Talking" e "We Almost Broke Up Again Last Night".

Com um cenário de palco em constante transformação, Carpenter manteve a narrativa de Hollywood, exibindo imagens de Los Angeles ao fundo, além de um letreiro gigantesco com a inscrição "Sabrinawood" — uma clara homenagem às famosas letras brancas que coroam as colinas de Hollywood.

Ela cantou vários de seus sucessos enquanto caminhava sobre estrelas na "Calçada da Fama", participava de um teste de elenco, entrava em um estúdio de gravação e desfilava entre um mar de pôsteres de filmes.

Sua estética 'vintage' manteve-se constante ao longo de todo o show, mas ganhou destaque especial durante a performance de "Feather", que se desenrolou como um glamouroso espetáculo burlesco.

Seus convidados especiais não foram outros músicos, mas figuras da Sétima Arte. Sam Elliott apareceu interpretando um policial, alertando uma aventureira Carpenter sobre os perigos das estradas que levam à Califórnia, no videoclipe que abriu o show.

Mais tarde, Susan Sarandon proferiu um monólogo reflexivo que serviu como um interlúdio estendido para a apresentação. Por fim, Will Ferrell subiu ao palco para injetar energia — tanto metafórica quanto literalmente — ao conectar cabos que acenderam um carnaval de luzes de neon por todo o palco.

As músicas mais cantadas foram, sem dúvida, "Espresso" — que estreou ao vivo em sua primeira participação no Coachella em 2024 -, "Please, Please, Please" e a contagiante "Manchild".

- Anyma cancela -

A primeira noite do Coachella estava programada para encerrar com a estreia de "ÆDEN" — a mais recente produção do DJ italiano Anyma — a qual muitos esperavam que contasse também com a participação da sensação tailandesa Lisa.

No entanto, o show foi cancelado devido aos ventos fortes que ameaçavam comprometer a integridade estrutural da montagem do palco, informaram os organizadores em um comunicado à imprensa.

Permanece incerto se a apresentação ocorrerá neste sábado ou no domingo, ou se ficará para o segundo fim de semana do festival, de 17 a 19 de abril, que apresenta uma programação quase idêntica.

O Coachella, que marca o início da temporada de festivais nos Estados Unidos, começou na sexta-feira com uma programação diversificada nos nove palcos do Empire Polo Club, local onde fãs e artistas se reúnem ano após ano.

As festividades continuarão ao longo do fim de semana com apresentações de estrelas como Iggy Pop, The Strokes e Fatboy Slim, além de Justin Bieber e Karol G, escalados como atrações principais deste sábado e domingo, respectivamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr/mr/vel/dga/jc