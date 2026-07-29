Travis Scott compra mansão de US$ 14,5 milhões em Houston: veja detalhes

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Travis Scott, que cresceu no bairro de South Park, em Houston, adquiriu uma das mansões mais icônicas da cidade por 14,5 milhões de dólares. A propriedade é uma fortaleza de vidro com três andares, localizada no Museum District e com vista para o Hermann Park.

Nascido Jacques Bermon Webster II, Scott frequentou a Elkins High School antes de abandonar a University of Texas para seguir a carreira musical. Após se mudar para Nova York e Los Angeles, chamou a atenção de T.I. e Kanye West. Seu álbum "Astroworld", de 2018, recebeu três indicações ao Grammy. Parcerias com marcas como Nike, McDonald's e Dior o consolidaram como um dos músicos mais ricos do hip-hop.

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A residência de 12.000 pés quadrados está situada em um terreno de 1,49 acres na 5750 Main Street, próxima a museus, à Rice University e ao Texas Medical Center. O design arquitetônico é um dos destaques, começando pela porta de entrada pivotante de 600 libras.

Por dentro da mansão

O interior da casa apresenta tetos de altura tripla, piso de concreto polido e uma escada flutuante que conecta os três níveis. Uma parede verde viva de 3,6 metros purifica o ar, contrastando com o vidro e o aço da estrutura. Superfícies de mármore italiano e paredes de gesso veneziano adicionam refinamento.

A mansão de Travis Scott em Houston, com seus espaços amplos e design moderno, reflete o luxo descrito na propriedade Maisons Radar

A sala principal possui uma parede de vidro ininterrupta com vista para o parque e a cidade. Três lareiras estão distribuídas pelos andares. Um cinema particular com 15 assentos e sistema audiovisual completo oferece um espaço dedicado ao entretenimento.

A cozinha do chef está equipada com eletrodomésticos profissionais das marcas Sub-Zero, Wolf e Miele, além de uma ilha com oito lugares. A área de jantar se conecta à cozinha e oferece uma vista panorâmica do Hermann Park.

A casa possui três quartos. A suíte principal ocupa o espaço de um andar inteiro de uma casa padrão, com janelas do chão ao teto, uma área de estar e um banheiro completo estilo spa. Os 8,5 banheiros da propriedade seguem o mesmo padrão, com pias flutuantes, chuveiros de chuva e piso aquecido.

A área externa conta com duas piscinas, uma delas com cascata, e um pavilhão de entretenimento para refeições ao ar livre. Há também uma casa de hóspedes separada e uma garagem climatizada para a coleção de carros de Scott.

História e controvérsias

Projetada em 2005 pelo arquiteto Christopher Robertson para seus pais, os filantropos James e Carolyn Robertson, a mansão foi concebida como uma peça de exibição. Travis Scott adquiriu a propriedade em 2019.

Em novembro de 2021, a casa se tornou um refúgio para Scott e Kylie Jenner após a tragédia no festival Astroworld, que resultou na morte de 10 pessoas. O evento, realizado a menos de 6,5 km da propriedade, gerou centenas de processos. O último processo por morte culposa, movido pela família de Ezra Blount, de 9 anos, foi resolvido em maio de 2024, segundo a Associated Press.

Além da casa em Houston, Scott possui uma mansão de 23,5 milhões de dólares em Brentwood, Los Angeles. Ele também foi coproprietário de um imóvel em Beverly Hills com Kylie Jenner, vendido por 22 milhões de dólares em 2023. O patrimônio líquido do rapper é estimado em 80 milhões de dólares.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.