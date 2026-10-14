O destino de um rancho de 54 hectares comprado por Clint Eastwood chama atenção: ator toma decisão ligada à conservação de terras na Califórnia

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Conhecido pelo trabalho no cinema e por filmes que marcaram a história, Clint Eastwood possui uma trajetória que vai além das telas. Em 1995, há 31 anos, o diretor adquiriu uma antiga fazenda de alcachofras de 54 hectares na Califórnia, situada junto ao rio Carmel.

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O autor do filme "Sin perdón" tinha em mãos uma propriedade dotada de direitos de água e grande potencial de desenvolvimento financeiro. No entanto, o artista optou por uma atitude altruísta em vez de buscar o lucro econômico com o terreno.

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Dois anos após a compra, Eastwood e sua esposa decidiram doar o rancho avaliado em 6 milhões de dólares para a Big Sur Land Trust. A entidade sem fins lucrativos atua na conservação da natureza e na proteção das paisagens locais.

A criação da reserva e contenção de enchentes

A transferência das terras ocorreu em etapas planejadas ao longo dos anos. A primeira cessão contemplou 49 acres em 1997, enquanto outros 79 acres foram entregues no ano de 2016 para compor uma reserva natural.

A área cedida faz parte de um plano mais amplo denominado Carmel River FREE. O projeto permite que as cheias do rio encontrem espaço para se espalhar, o que minimiza o risco de inundações para vizinhos e negócios da região.

Em 2016, Eastwood comentou o impacto das obras na localidade: "as águas de inundações atravessarão esta terra e chegarão ao mar sem afetar os vizinhos". Ele também brincou na época: "sou Clint Eastwood, antigo prefeito de Carmel e antigo proprietário de terrenos. Mas hoje em dia, ando um pouco escasso de terrenos".

Custos e próximos passos do plano ambiental

O projeto exige um investimento total de 57,5 milhões de dólares e ainda não está concluído. A aliança entre o condado de Monterrey e a Big Sur Land Trust assegurou a obtenção de 25 milhões de dólares.

A continuidade dos trabalhos depende da liberação de outros 27,1 milhões de dólares previstos para repasse por meio das entidades CalOES/FEMA.

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Diante do andamento das intervenções, o astro celebrou o resultado: "ver como a restauração, as melhorias na planície de inundação, os benefícios para a comunidade e o meio ambiente se unem é realmente gratificante". A iniciativa depende agora do impulso financeiro restante para que a lenda de Hollywood veja o trabalho finalizado em vida.