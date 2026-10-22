Seguir o tempo da embalagem do macarrão pode não ser o melhor caminho: cozinheiros italianos e espanhóis indicam um ajuste para acertar a textura no molho

Cozinheiros italianos e espanhóis concordam sobre o preparo da massa: a recomendação é retirar o alimento da água alguns minutos antes do tempo indicado na embalagem. Essa orientação substitui o hábito de servir o prato de forma direta pela finalização na frigideira junto ao molho, etapa que ajuda a absorver melhor os sabores e atingir o ponto ideal.

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O objetivo principal consiste em obter uma massa firme, cozida no ponto e sem amolecer. O controle rigoroso dos minutos na panela determina o resultado. O uso de água em quantidade suficiente durante a fervura também colabora para que o cozimento aconteça de maneira uniforme.

O cozimento da massa em água é a primeira etapa para atingir a textura al dente e absorver os molhos, conforme recomendam chefs. Créditos: depositphotos.com / t.scentrio@gmail.com

Técnicas recomendadas por chefs

Reconhecido com três estrelas Michelin, o chef italiano Niko Romito defende abertamente a importância de respeitar o ponto al dente. A massa precisa conservar a firmeza na mordida, sem ficar crua e sem cozinhar em excesso. Essa consistência melhora a experiência gustativa e viabiliza uma adesão superior do molho à receita.

O chef espanhol Jordi Cruz orienta retirar o alimento da água antes do término da cocção para concluir o processo na frigideira. Conhecida nas redes sociais como mantecare, a técnica baseia-se em misturar a massa com o molho durante os minutos finais. Esse método integra os ingredientes e assegura uma textura cremosa.

A técnica de finalizar a massa diretamente no molho é fundamental para a absorção de sabores e a textura ideal (Imagem ilustrativa gerada por IA)

A escolha de ingredientes de qualidade e o tempero correto recebem atenção nas orientações do chef José Andrés. O profissional recomenda cozinhar a massa em água bem salgada, ao ponto de que "deve saber a mar", finalizando o preparo diretamente com o molho.

O uso da água do cozimento e os impactos na digestão

Outro detalhe importante envolve reservar um pouco da água do cozimento antes de escorrer o conteúdo da panela. O líquido contém amido, elemento que ajuda a ligar o molho e faz com que ele grude com facilidade em cada parte da massa. A adição gradual dessa água enquanto ocorre a mistura na frigideira proporciona um resultado mais saboroso.

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A água do cozimento da massa é essencial para ligar o molho e garantir cremosidade (Imagem ilustrativa gerada por IA)

O método de cozimento também traz efeitos positivos para o organismo. A estrutura da massa passa por uma digestão mais lenta quando fica demasiado branco, característica que pode contribuir para uma absorção gradual de carboidratos e evitar picos rápidos de glicose no sangue.