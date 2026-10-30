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TIM Ultrafibra oferece seis meses de NoPing na Black Friday

Oferta garante seis meses gratuitos de NoPing em planos elegíveis contratados ou migrados até 1º de dezembro.

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DINO
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Repórter
30/10/2026 16:32

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TIM Ultrafibra oferece seis meses de NoPing na Black Friday
TIM Ultrafibra oferece seis meses de NoPing na Black Friday crédito: DINO

A TIM Ultrafibra oferece seis meses gratuitos de NoPing para clientes pessoa física que contratarem ou migrarem para planos participantes da campanha de Black Friday. De acordo com o regulamento da operadora, a promoção é válida de 30 de outubro a 1º de dezembro de 2026, nas áreas de cobertura incluídas na ação.

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Na página oficial da TIM Ultrafibra, a operadora anuncia o plano de 1 Giga por R$ 99,99 mensais no débito automático, acompanhado dos seis meses de acesso ao NoPing. A disponibilidade da oferta depende da cobertura no endereço de instalação e das condições comerciais aplicáveis.

Créditos da imagem: Noping

A parceria amplia o acesso ao serviço de otimização de conexão para jogadores que utilizam a internet da operadora. “A iniciativa permite que mais jogadores conheçam os recursos do NoPing e tenham acesso à otimização de conexão durante seis meses, sem custo adicional no período do benefício”, afirma Thiago Alves, Head de Marketing do NoPing.

Quem pode receber os seis meses de NoPing?

O benefício é destinado a pessoas físicas residentes no Brasil que contratarem ou migrarem para uma das ofertas elegíveis durante o período da campanha. A participação também depende da disponibilidade da TIM Ultrafibra na região de instalação.

O regulamento contempla o plano TIM FIBRA 1GB 24 e quatro modalidades de ULTRACOMBO:

  • ULTRACOMBO 6: TIM Fibra 600M + TIM BLACK A LIGHT 65GB.
  • ULTRACOMBO 7: TIM Fibra 1G P + TIM BLACK A 70GB.
  • ULTRACOMBO 8: TIM Fibra 1GB P + TIM BLACK FAMÍLIA PLUS 180GB.
  • ULTRACOMBO 9: TIM Fibra 1GB P + TIM BLACK FAMÍLIA VIP 250GB.
  • TIM FIBRA 1GB 24.

O benefício é pessoal e intransferível, não podendo ser comercializado, cedido ou acumulado com outras promoções da mesma natureza.

Como ativar o NoPing oferecido pela TIM

Após a instalação do serviço TIM Ultrafibra, o voucher será enviado automaticamente por e-mail e SMS em até três dias úteis, utilizando os contatos informados pelo cliente no cadastro.

Para resgatar os seis meses de acesso, o participante deverá:

  1. Acessar a página de resgate do NoPing para clientes TIM.
  2. Criar uma conta ou entrar em uma conta existente.
  3. Inserir o código promocional recebido.
  4. Aceitar os termos de uso do NoPing.

Cada voucher poderá ser utilizado uma única vez. Embora a campanha de contratação termine em 1º de dezembro de 2026, o prazo para ativar o código promocional vai até 31 de janeiro de 2027. Portanto, os dois períodos possuem finalidades diferentes: o primeiro determina quando o cliente pode participar da promoção; o segundo estabelece até quando o benefício recebido pode ser resgatado.

O que acontece após os seis meses gratuitos?

Segundo o regulamento, o benefício não gera renovação automática nem cobrança automática ao término do período gratuito. Caso queira continuar utilizando o NoPing, o cliente poderá contratar o serviço diretamente com a empresa, de forma opcional e independente dos serviços da TIM.

Se houver dificuldades durante o resgate, a ativação ou a utilização do benefício, o atendimento inicial deverá ser solicitado pelo chat disponível na página de resgate do NoPing. Caso a situação não seja resolvida, o participante poderá recorrer aos canais de atendimento da TIM.

Antes de contratar, é importante consultar a cobertura e as condições da oferta no endereço de instalação. Clientes que já receberam o voucher também devem observar o prazo de ativação para garantir o acesso aos seis meses de NoPing.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

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Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt



Website: https://noping.com/pt

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