Hotel em formato de galo gigante entrou para o Guinness e virou atração turística nas Filipinas

A ideia partiu do empresário filipino Ricardo Cano Gwapo Tan, que procurava uma atração capaz de surpreender os visitantes e tornar o complexo ainda mais conhecido. O planejamento consumiu aproximadamente seis meses, enquanto a construção em si começou em 10 de junho de 2023 e terminou 456 dias depois. Foto: Reproduc?a?o/YouTube