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Larissa Manoela e Alice Wegmann lamentam morte da atriz Lua Blanco

A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, provocou manifestações de pesar entre artistas que trabalharam com ela ou acompanharam sua trajetória

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FO
Folhapress
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Folhapress
Repórter
19/10/2026 10:26

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Larissa Manoela e Lua Blanco
Larissa Manoela e Lua Blanco crédito: Instagram/Reprodução

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