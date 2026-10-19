Larissa Manoela e Alice Wegmann lamentam morte da atriz Lua Blanco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela "Rebelde", a atriz e cantora morreu nesse domingo (18), em decorrência de complicações de um câncer, segundo informações divulgadas pela família. Arthur Aguiar, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak, Lua Blanco e Micael Borges formavam o núcleo principal da trama brasileira.

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Nas redes sociais, colegas de elenco e outros nomes do meio artístico expressaram tristeza com a notícia e enviaram mensagens de apoio aos familiares da artista. Sophia Abrahão, que também integrou o elenco de Rebelde, publicou uma homenagem breve: "Recebam todo o meu amor".



Miguel Rômulo também se manifestou e deixou uma mensagem de solidariedade à família. "Todo amor do mundo pra vocês", escreveu o ator.



Alice Wegmann demonstrou surpresa com a notícia e prestou apoio aos parentes da artista. "Dani! Inacreditável. Sinto muito, meu abraço muuuito apertado em todos vocês", publicou. Larissa Manoela também deixou seus sentimentos: "Meus sentimentos! Todo amor e força pra vocês".







Mensagem de Larissa Manoela em homenagem à atriz Instagram/Reprodução





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Rodrigo Pandolfo foi outro artista a comentar a perda. "Sem acreditar", escreveu nas redes sociais.

Filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista Maria Claudia Blanco, Lua desenvolveu uma carreira que passou por diferentes áreas da cultura. Além de atriz e cantora, também atuou como compositora e escritora.