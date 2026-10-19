Arthur Aguiar homenageia Lua Blanco após morte da atriz

Arthur Aguiar utilizou os stories do Instagram para prestar homenagem a Lua Blanco, morta aos 39 anos. A atriz e cantora enfrentava um câncer durante meses, segundo informou a família, que não deu detalhes sobre quando e em qual órgão a doença foi descoberta. O ator declarou choque com a perda da artista.

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Na novela "Rebelde", exibida pela Record entre 2011 e 2012, os dois interpretaram o casal Diego e Roberta. Eles levaram o romance dos personagens para a vida real em 2011, durante as gravações. O namoro terminou no mês seguinte, e ambos ficaram mais de dez anos afastados até voltar a se falar em 2023.

Despedida de Arthur Aguiar

Arthur se despediu da ex-namorada ao repostar a foto do último encontro ocorrido há três anos. Na publicação, o artista relembrou o momento: "Essa foi a última vez que a gente se viu… Que bom que ainda tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos sobre tudo".

Em seguida, o ator desejou apoio aos familiares: "Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos os que ficaram".



Foto: Reprodução/Instagram



Os dois fizeram parte do grupo Rebeldes, composto também por Sophia Abrahão, Micael, Chay Suede e Mel Fronckowiak. O sexteto lançou dois álbuns, em 2011 e 2012, durante sua rápida trajetória.

Homenagens do elenco

Integrantes da produção também lamentaram a perda nas redes sociais. Sophia Abrahão publicou no Instagram: "Recebam todo o meu amor".

Carla Diaz declarou estar em choque com a notícia: "Muita força e amor para todos vocês da família".

Mel Fronckowiak também escreveu aos familiares: "Que Deus a receba com o seu amor misericordioso. E que pegue cada um de vocês na palma da mão".

Na trama de "Rebelde Brasil", os seis atores contracenaram ainda com outros integrantes da produção: