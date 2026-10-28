Enem: dificuldades para acessar local de prova na Página do Participantes

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem verificar onde farão o exame. O documento está disponível na Página do Participante, mantida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e a consulta permanecerá aberta até os dias de aplicação das provas.

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Devido à alta concentração de acessos simultâneos, o sistema pode apresentar lentidão pontual em determinados momentos do dia. Nas redes sociais, perfis já relatam o problema com a demora para acessar o site e a dificuldade de verificar o local em que realizarão a prova.

“Colabora aí inep, preciso ver onde vou fazer o Enem e a porcaria desse site não carrega de jeito nenhum. Será que eu vou ter que ir em todas escolas perguntando se eu vou fazer a prova lá?”

Reclamações sobre as dificuldades de acessar o local de prova do Enem @tuitto_ / reprodução

A orientação aos participantes é manter a calma e, caso encontrem dificuldades para carregar a página, tentar novamente em horários alternativos, com menor fluxo de usuários na plataforma.

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@useprana / reprodução

@ssawkyz / Reprodução

Dados presentes no cartão de confirmação

O comprovante reúne informações essenciais para o planejamento dos estudantes. Além do endereço completo do local de aplicação e do número da sala designada, o documento informa o número de inscrição, a opção de língua estrangeira escolhida e os horários oficiais do exame.

Em ambos os domingos, os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados rigorosamente às 13h, pelo horário oficial de Brasília. A aplicação tem início às 13h30. Não é permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões sob nenhuma circunstância.

Quem solicitou atendimento especializado ou tratamento por nome social também deve verificar o cartão para garantir que todos os recursos pedidos durante a inscrição foram devidamente homologados.

Passo a passo para acessar a página

Para consultar o endereço de aplicação e emitir o documento, basta seguir o roteiro oficial:

Acesse a Página do Participante pelo endereço oficial do Inep (enem.inep.gov.br/participante). Clique em entrar com a conta Gov.br e informe seu CPF e senha cadastrados. No menu lateral, selecione a opção referente ao Cartão de Confirmação e ao local de prova. Visualize ou baixe o arquivo em PDF para consulta posterior.

Distribuição das provas e orientações

O Enem é aplicado em dois domingos consecutivos. No primeiro dia de exame, os participantes respondem a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e produzem a redação dissertativa-argumentativa, com duração total de 5 horas e 30 minutos (término às 19h). No segundo dia, são aplicadas 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias, com duração total de 5 horas (término às 18h30).

Para ter acesso à sala de aula, é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação original com foto (ou documentos digitais oficiais nos aplicativos reconhecidos) e utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. A apresentação do Cartão de Confirmação impresso não é obrigatória no dia do teste, mas é altamente recomendada para facilitar a localização do prédio e da sala.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria