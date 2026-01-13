Assine
NOTAS OFICIAIS

Resultado do Enem 2025 sai nesta sexta: veja como consultar sua nota

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio estarão disponíveis a partir de 16 de janeiro; confira o passo a passo para acessar a Página do Participante

FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
13/01/2026 12:59

Resultado do Enem 2025 sai nesta sexta: veja como consultar sua nota
Acompanhe as instruções para consultar os resultados individuais do Enem 2025, divulgados nesta sexta-feira. crédito: Ministério da Educação / Divulgação

A espera dos estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 está perto do fim. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que os resultados individuais serão divulgados nesta sexta-feira (16/1). O horário ainda não foi revelado.

As notas podem ser usadas para quem pretende ingressar no ensino superior por meio de programas do governo federal. Elas permitem a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado a ser divulgado vale apenas para os alunos que realizaram a prova oficialmente. As notas dos alunos que ainda estão no ensino médio, os “treineiros”, tem previsão para meados de março, cerca de 60 dias após a divulgação geral.

Como consultar a nota do Enem 2025

A consulta é feita exclusivamente online, pela Página do Participante. Para acessar seu desempenho, basta seguir um passo a passo simples:

  1. Acesse o site oficial do Enem, na Página do Participante.

  2. Clique em "Entrar com Gov.br" e informe seu CPF.

  3. Digite sua senha cadastrada e avance.

  4. As notas de cada área de conhecimento e da redação estarão disponíveis na tela principal.

Esqueceu a senha? Veja o que fazer

Caso não se lembre da senha do portal Gov.br, é possível recuperá-la de forma rápida. O sistema oferece diferentes métodos para redefinir o acesso:

  1. Na página de login do Gov.br, após inserir o CPF, clique em "Esqueci minha senha".

  2. Escolha uma das opções de recuperação disponíveis, como reconhecimento facial, e-mail, celular ou por meio de um banco conveniado.

  3. Siga as instruções enviadas para criar uma nova senha.

É importante lembrar que, na mesma data de divulgação das notas, o chamado “espelho da redação” ainda não estará disponível. O documento que detalha a correção do texto costuma ser liberado meses depois.

O acesso ao espelho permite que o candidato entenda os critérios de avaliação e os pontos em que pode melhorar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

