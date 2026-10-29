Influenciador Dedeco morre aos 33 anos, semanas após anunciar que seria pai
Criador de conteúdo de eFootball e EA Sports FC, André Luiz, o 'Dedeco', havia anunciado que seria pai semanas antes de falecer
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Poucas semanas depois de anunciar que seria pai pela primeira vez, o influenciador digital André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, conhecido como Dedeco, morreu nessa quarta-feira (28/10), aos 33 anos. A notícia foi comunicada por sua mulher, Fernanda Leite, nas redes sociais. O casal havia oficializado a união em setembro, e a causa da morte não foi divulgada.
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A gravidez de Fernanda havia sido anunciada no início de outubro, um mês após o casamento. Setembro também marcou o aniversário de 33 anos do criador de conteúdo, que reunia mais de 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube.
Conhecido pelos vídeos dedicados ao universo dos jogos de futebol, Dedeco conquistou público principalmente com conteúdos sobre eFootball e EA Sports FC. Em suas publicações, apresentava desafios envolvendo a montagem de equipes e a administração da carreira de jogadores virtuais, acompanhando o desempenho dos times ao longo das partidas.
A morte foi confirmada por Fernanda em uma mensagem direcionada aos seguidores do marido. Na publicação, ela relatou a dificuldade de enfrentar a perda e agradeceu pelas manifestações de solidariedade recebidas pela família.
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"É com muita tristeza e o coração profundamente abalado que venho comunicar o falecimento do meu amado marido, André. Neste momento tão difícil, estou tentando encontrar forças para lidar com essa dor tão grande."
A mulher do influenciador também solicitou privacidade para que os familiares possam atravessar o período de luto e organizar a despedida. Ao agradecer pelas mensagens de apoio, Fernanda ressaltou a necessidade de tempo para lidar com a morte do marido.
- "Peço compreensão e respeito neste momento de luto, pois precisamos de tempo para assimilar essa perda e nos despedir de alguém tão importante em nossas vidas. Que Deus conforte nossos corações e nos dê forças para enfrentar essa dor. Obrigada a todos pelas orações, pelo carinho e pelo respeito."
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Em seu perfil no Instagram, Fernanda informou que os detalhes sobre o local e o horário do sepultamento de Dedeco serão divulgados ainda nesta quinta-feira (29/10). Até o momento, a família não apresentou informações adicionais sobre as circunstâncias da morte.