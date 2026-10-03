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Morre a influenciadora Fernanda Fialho, aos 29 anos

Criadora de conteúdo digital utilizava as redes para falar sobre os desafios de pessoas neuroatípicas na maternidade e no dia a dia

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
03/10/2026 09:25

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Fernanda foi diagnosticada com autismo logo após a filha, de cinco anos
Fernanda foi diagnosticada com autismo logo após a filha, de cinco anos crédito: Reprodução Redes Sociais

Morreu, nesta sexta-feira (2/10), a influenciadora Fernanda Fialho, de 29 anos. Criadora da página @paraquetabu, ela ficou conhecida por relatar o cotidiano como pessoa autista, passando por temas como maternidade atípica, saúde mental e diversidade. A causa da morte não foi divulgada. 

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Fernanda era autista nível dois de suporte e mãe de Ana Laura, de cinco anos de idade, também diagnosticada com autismo. A criadora de conteúdo descobriu a própria condição após o diagnóstico da filha. A experiência foi parar nas palestras e nos livros, com A história que meus pais não contariam – sobrevivendo sem o diagnóstico de autismo, publicado em 2025.



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No perfil com mais de 160 mil seguidores, Fernanda Fialho falava abertamente sobre tratamentos para a saúde mental e as internações psiquiátricas pelas quais passou. No último vídeo publicado, ela falou sobre as dificuldades do suporte e supervisão enquanto pessoa neurodivergente. 

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“Uma autista e mãe de autista tentando sobreviver a vida adulta e compartilhando a nossa rotina tipicamente atípica”, resumia o perfil. Seguidores e amigos deixaram homenagens nos comentários das publicações.




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