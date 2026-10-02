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Anvisa suspende venda de hidratante íntimo e antitranspirante falsificados; veja lotes

Agência identificou unidades falsificadas de Hidrafemme vendidas online e lotes de Perspirex fabricados por empresa desconhecida

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
02/10/2026 11:47

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Anvisa suspende venda de hidratante íntimo e antitranspirante falsificados; veja lotes
Hidrafemme e Perspirex, produtos com lotes falsificados ou irregulares, tiveram venda suspensa pela Anvisa crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização e determinou o recolhimento de lotes dos produtos Hidrafemme e Perspirex. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (2).

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A agência identificou a venda de um lote falsificado do Hidrafemme, um gel hidratante intravaginal, pela internet. No caso do antitranspirante Perspirex, os lotes foram atribuídos a uma empresa desconhecida que usou dados de outra farmacêutica na rotulagem.

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Hidrafemme

A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do Hidrafemme identificado pelo lote “lot 2 2511006”. A agência também ordenou o recolhimento do produto.

A Helianto Farmacêutica Ltda., responsável pelo registro do hidratante, informou ter encontrado unidades falsificadas à venda na plataforma Shopee. Os produtos apresentavam características diferentes das embalagens originais.

Entre as irregularidades apontadas pela Anvisa, estão:

  • O número de lote “lot 2 2511006” não foi comercializado no Brasil e a codificação não seguia o padrão original.

  • A caixa era menor que a original.

  • Os aplicadores possuíam características distintas e não cabiam dentro da embalagem.

  • O rótulo da bisnaga era feito de papel impresso colado.

Diante das evidências, a agência considerou os produtos como falsificados.

Perspirex

A Anvisa também determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos lotes 614323 e 614326 do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar.

A Megalabs Farmacêutica S.A., cujos dados cadastrais aparecem nas embalagens, comunicou que desconhece a fabricação dos produtos. As unidades eram comercializadas por uma empresa desconhecida.

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A medida vale para os dois lotes até que as circunstâncias de fabricação e venda sejam esclarecidas.


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