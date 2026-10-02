Anvisa suspende venda de hidratante íntimo e antitranspirante falsificados; veja lotes
Agência identificou unidades falsificadas de Hidrafemme vendidas online e lotes de Perspirex fabricados por empresa desconhecida
compartilhe
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização e determinou o recolhimento de lotes dos produtos Hidrafemme e Perspirex. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A agência identificou a venda de um lote falsificado do Hidrafemme, um gel hidratante intravaginal, pela internet. No caso do antitranspirante Perspirex, os lotes foram atribuídos a uma empresa desconhecida que usou dados de outra farmacêutica na rotulagem.
Leia Mais
Entidades pedem à Anvisa proibição imediata de canetas emagrecedoras em farmácias de manipulação
Anvisa suspende lote de repelente Repele após reprovação em teste de eficácia
Anvisa proíbe fabricação e venda de repelentes e protetores por fórmula irregular
Hidrafemme
A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do Hidrafemme identificado pelo lote “lot 2 2511006”. A agência também ordenou o recolhimento do produto.
A Helianto Farmacêutica Ltda., responsável pelo registro do hidratante, informou ter encontrado unidades falsificadas à venda na plataforma Shopee. Os produtos apresentavam características diferentes das embalagens originais.
Entre as irregularidades apontadas pela Anvisa, estão:
O número de lote “lot 2 2511006” não foi comercializado no Brasil e a codificação não seguia o padrão original.
A caixa era menor que a original.
Os aplicadores possuíam características distintas e não cabiam dentro da embalagem.
O rótulo da bisnaga era feito de papel impresso colado.
Diante das evidências, a agência considerou os produtos como falsificados.
Perspirex
A Anvisa também determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos lotes 614323 e 614326 do Perspirex Strong Antitranspirante Axilar.
A Megalabs Farmacêutica S.A., cujos dados cadastrais aparecem nas embalagens, comunicou que desconhece a fabricação dos produtos. As unidades eram comercializadas por uma empresa desconhecida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A medida vale para os dois lotes até que as circunstâncias de fabricação e venda sejam esclarecidas.