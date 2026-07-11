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Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro

As irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis e dispositivos de aplicação fora dos padrões originais

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Agência Brasil
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Repórter
11/07/2026 15:35

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As canetas emagrecedoras Mounjaro (tirzepatida) são um medicamento injetável indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e controle crônico de peso
As canetas emagrecedoras Mounjaro (tirzepatida) são um medicamento injetável indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e controle crônico de peso crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa sexta-feira (10/7), a apreensão de lotes falsificados do medicamento Mounjaro. A medida foi tomada após a detentora do registro do medicamento identificar no mercado unidades com características divergentes das originais.

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De acordo com a resolução publicada pela agência, os seguintes lotes não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados:

  • Mounjaro 10 mg: lote 855044
  • Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257 e D854901

As irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis, dispositivos de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia na rotulagem.

 

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Produtos sem registro

A Anvisa também proibiu a venda, distribuição, fabricação e divulgação de uma série de produtos sem registro, notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresas sem Autorização de Funcionamento.

A medida atinge os itens das seguintes marcas:

-PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. (CNPJ: 12.316.032/0001-80):

  • Dia Forte Lótus Nutri 
  • Tribulus Terrestris com Maca Natumix
  • Amora Branca Natumix
  • Sucupira Natumix
  • Espinheira Santa Natumix
  • Mounjaro Natumix
  • Ora Pro Nóbis Natumix
  • Ozempic Natural Natumix.

-Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (CNPJ: 48.244.369/0001-76):

  • Calm Je's
  • Lipo Je's
  • Bálsamo Je's Algas Marinhas
  • Cura Je's
  • Milagroso
  • Liberta Álcool Je's
  • Virtuosa Je's
  • Ouvido Bem Je's
  • Bálsamo Je's Colmavit 2

-Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (CNPJ: 08.787.804/0001-94):

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  • Mega Viril Lótus Nutri.

A íntegra da Resolução 2.693/2026 pode ser consultada no Diário Oficial da União.

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