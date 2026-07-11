Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa sexta-feira (10/7), a apreensão de lotes falsificados do medicamento Mounjaro. A medida foi tomada após a detentora do registro do medicamento identificar no mercado unidades com características divergentes das originais.

De acordo com a resolução publicada pela agência, os seguintes lotes não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados:

Mounjaro 10 mg: lote 855044

Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257 e D854901

As irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis, dispositivos de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia na rotulagem.

Produtos sem registro

A Anvisa também proibiu a venda, distribuição, fabricação e divulgação de uma série de produtos sem registro, notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresas sem Autorização de Funcionamento.

A medida atinge os itens das seguintes marcas:

-PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. (CNPJ: 12.316.032/0001-80):

Dia Forte Lótus Nutri

Tribulus Terrestris com Maca Natumix

Amora Branca Natumix

Sucupira Natumix

Espinheira Santa Natumix

Mounjaro Natumix

Ora Pro Nóbis Natumix

Ozempic Natural Natumix.

-Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (CNPJ: 48.244.369/0001-76):

Calm Je's

Lipo Je's

Bálsamo Je's Algas Marinhas

Cura Je's

Milagroso

Liberta Álcool Je's

Virtuosa Je's

Ouvido Bem Je's

Bálsamo Je's Colmavit 2

-Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (CNPJ: 08.787.804/0001-94):

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A íntegra da Resolução 2.693/2026 pode ser consultada no Diário Oficial da União.