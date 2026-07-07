Assine
overlay
Início Bem viver
SAÚDE

Canetas do Paraguai não são equivalentes às registradas no Brasil, diz Anvisa

Agência alerta contra canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai após testes da Unicamp apontarem equivalência. Segundo a Anvisa, testes não comprovam a segurança

Publicidade
Carregando...
CY
Caetano Yamamoto
CY
Caetano Yamamoto
Repórter
07/07/2026 17:47

compartilhe

SIGA
×
Canetas emagrecedoras do Paraguai
Canetas emagrecedoras do Paraguai crédito: Anvisa

As canetas emagrecedoras contrabandeadas do Paraguai não são equivalentes aos medicamentos registrados no Brasil, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), contradizendo testes realizados e divulgados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da Unicamp.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a agência, o CIATox não é um centro de bioequivalência credenciado no Brasil e não realizou estudos de equivalência, apenas testes de presença, concentração e estrutura molecular do princípio ativo tirzepatida em medicamentos contrabandeados. Além disso, o órgão destaca que o centro não faz parte da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde.

Para a Anvisa, os testes realizados pela Unicamp permitem dizer que havia presença de princípio ativo nos frascos. Porém, não é possível afirmar que são equivalentes, já que não foram feitas análises de impurezas, contaminantes, degradação do produto, esterilidade, presença de metais pesados, entre outros.

Leia Mais

“O mais importante: o teste NÃO avaliou a biodisponibilidade. Esse é o dado mais relevante para dizer que um medicamento funciona do mesmo jeito que outro”, frisou a Anvisa, em comunicado divulgado nesta segunda (6/7).

Registro de medicamento é complexo

A entidade alerta que o processo de registro de um medicamento é complexo e requer a apresentação de informações qualitativas e quantitativas completas sobre o produto, incluindo sua caracterização, formulação, impurezas, especificações, controle de qualidade, validação de metodologia analítica, processo produtivo, além de dados que comprovem sua eficácia e segurança clínicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão de Victor Correia

Tópicos relacionados:

alerta anvisa canetas-emagrecedoras saude seguranca tirzepatida

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay